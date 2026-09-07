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紐約市內貨車路網動線重畫 華埠多處調整 10月4日生效

記者許君達╱紐約報導
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市交通局確定全市貨車路網動線重畫方案，其中曼哈頓華埠將有多條路線調整。(記者許君...
市交通局確定全市貨車路網動線重畫方案，其中曼哈頓華埠將有多條路線調整。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市完成貨車路網重畫，華埠與布碌崙等地多處動線調整將於10月4日生效，旨在提升工業區運輸效率並降低社區衝擊。

市交通局近期宣布，已完成對市內貨車路網動線的重新規畫，其中曼哈頓華埠區域存在多處交通動線的修改，需頻繁出入華埠的業者應多加關注最新規畫。

據介紹，本次貨車路線重畫是紐約市自1970年代以來的首次大規模調整。調整依照2023年第171號地方法(Local Law 171)要求，並根據在兩年時間內收集到的社區意見編制而成，旨在讓前往工業區的貨車更高效地往返目的地與高速路之間，減少對沿途社區的安全、噪音和汙染影響。

最新規畫將在10月4日(周日)起生效，而全新的貨車路線詳細地圖將於2027年發布。

根據市交通法，「貨車」指兩軸六輪胎或三軸及以上非載客車輛，除重型卡車外，常見的箱式貨車、冷藏車、搬家貨車和重型皮卡也多屬於此範疇。貨車在紐約市內行駛時，應使用指定街道，但在駕駛員持有送提貨單據等文件、能夠證明其送貨目的地的情況下，則可在距離最近的路口駛離指定街道，前往目的地送貨。如違反規定，則可能被處200至500元罰款和兩分的扣分，18個月內如多次違規，則罰金翻倍。

根據交通局公布的示意圖，貨車路線調整集中分布於布朗士、紐頓水道(Newtown Creek)沿線、兩大機場外圍以及布碌崙(布魯克林)東部工業廊道等工廠和倉儲集中區，在曼哈頓則集中於下城的聯合廣場附近及華埠周邊。

曼哈頓華埠移除了三個路段的貨車動線，包括地威臣街(Division Street)交包厘街(Bowery)至艾倫街(Allen Street)路口之間的路段、科西街(Forsyth Street)交堅尼路(Canal Street)至地威臣街之間的路段，以及位於艾倫街交地威臣街路口西北角的一段聯絡線。同時，華埠新增的貨車動線包括堅尼路交科西街至艾倫街之間的路段，以及東百老匯(East Broadway)交且林士果(Chatham Square)至派克街(Pike Street)之間的路段。

此外，縱貫布碌崙華人社區的新越卓大道(New Utrecht Ave)全路段亦將新設貨車動線，沿途居民未來應更加注意交通安全以及空氣汙染等問題。

精華 FAQ

  • 這次重畫是依2023年第171號地方法要求完成，並蒐集2年社區意見後制定，目的是讓貨車更有效往返工業區與高速路，同時減少沿途社區的安全、噪音與汙染影響。

  • 華埠移除地威臣街、科西街及艾倫街一段聯絡線等3處動線；新增則包括堅尼路介於科西街至艾倫街路段，以及東百老匯經且林士果至派克街的路段。

  • 貨車須行駛指定街道，若持有送提貨單據等能證明目的地的文件，才可在最近路口離開指定路線前往送貨；違規可罰200至500元並扣2分，18個月內多次違規罰金會加倍。

布碌崙 布朗士 紐約市

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