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哥倫比亞大學校內主步道封閉近3年 紐約市府籲重開

記者許君達╱紐約報導
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哥倫比亞大學校園自從2024年挺巴示威爆發後，對外關閉至今，僅允許本校師生和經過...
哥倫比亞大學校園自從2024年挺巴示威爆發後，對外關閉至今，僅允許本校師生和經過嚴格身分登記的訪客進入。圖為緊閉的哥大主校門。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市府首次表態支持哥倫比亞大學校內主步道重開，回應居民指控校園封閉後造成社區通行受阻的訴訟爭議。

紐約市府法律代表近期在一封寫給法庭的文件中表示，市府支持哥倫比亞大學校內主步道重新向公眾開放。這一表態表明曼達尼(Zohran Mamdani)市府對此問題的態度出現轉變，不再堅持其前任亞當斯(Eric Adams)市府不置可否的立場。

2024年暑假前夕，哥倫比亞大學校園內出現學生抗議活動，支持巴勒斯坦的學生長時間占領校內草坪和教學樓，直到消防邀市警(NYPD)入場才逐漸平息。這些事件影響蔓延後，警方和校方指責有外部人員混入學生團體製造混亂，哥大隨後封閉了校園，僅允許本校師生和經過嚴格身分登記的受邀訪客進入校園。

2025年1月，四名住在校園西側晨邊高地(Morningside Heights)的居民向紐約州法院提告哥大和紐約市府，指出哥大封閉校園後，社區內的長者和身障人士如許前往校園西邊，必須長距離繞行，給他們的出行帶來障礙，並要求法庭宣判哥大封閉校內東西向主人行道的措施違法。

原告方指出，橫貫哥大校園東西的主人行道此前曾是公共街道西116街的一段，在1953年以後，哥大與市府當局才通過一份協議，允許校方逐漸將這段道路納入校園範圍，但承諾對公眾開放通行權。而校方在2024年封閉校園後，這段道路的外部通行權同時被廢，原告認為此舉構成「公共妨害」，且違反聯邦相關保護及反歧視法律。

哥大方面則回應稱，主人行道屬哥大私產，沒有義務向公眾開放。校方指出，1953年協議並非正式法定契約，約束效力有限，不能構成指控依據。此外，哥大繼續強調抗議中混入了外部人員，因此出於安全考慮封閉校園並非武斷決策。

而作為另一被告的亞當斯市府則撇清自己的責任，表示封路並非由市府造成，同時與哥大站在相同立場，表示1953年協議僅約定市府保留管理主人行道沿途公共及消防設施的管理權，並未承諾保證普通市民的通行權。

曼達尼市府本次寫給法庭的書信雖未對於1953年協議等具體法律事務做出說明，但首次公開表明支持人行道重開。

精華 FAQ

  • 市府法律代表向法庭表示，支持哥倫比亞大學校內主步道重新對公眾開放，等於改變過去不置可否的態度，公開站到重開一方。

  • 晨邊高地4名居民認為，哥大封校後切斷原本可通行的東西向路段，迫使長者與身障人士長距離繞行，已構成出行障礙與公共妨害。

  • 哥大主張步道屬校方私產，1953年協議不具正式法定契約效力；前任市府則稱封路非市府所致，並認為該協議未保證一般市民通行權。

哥倫比亞 紐約市 曼達尼

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