1對撞、1翻車 紐約勞工節長周末2大車禍1死6傷

皇后區白石鎮的跨島快速路，5日晚上發生嚴重翻車事故。(取自谷歌地圖)

勞工節長周末期間，紐約皇后區 與長島 主要公路接連發生重大交通事故，兩起不同的事故中已造成一人死亡、六人受傷，其中一名青少年頭部重創，情況危急。

納蘇郡北州公園大道(Northern State Parkway)6日清晨發生兩車迎頭對撞，釀成一死一重傷。 紐約州 警方指出，事故發生於清晨5時許，地點位於成功湖(Lake Success)村西向25號出口(Lakeville Road)附近。

兩輛福特疑似因不明原因於車道內正面相撞，其中一輛駕駛當場傷重不治，另一輛駕駛則重傷送醫。

事故發生後西向車道全面封閉，車流被迫由25號出口改道，經警方調查清理後，已於當日上午重新開放。截至中午，死者身分與車輛逆向對撞的具體原因仍在調查中，警方尚未公布進一步細節。

該意外不到八小時前，皇后區白石鎮(Whitestone)跨島快速路(Cross Island Parkway)亦發生嚴重翻車事故，導致五人送醫。

警方表示，5日晚間9時15分許，一輛由19歲男子駕駛的2020年豐田凱美瑞，搭載三名分別為19歲、18歲、16歲的男性乘客，於北向近154街路段試圖由左側車道切入中間車道，但變換車道未果，撞上前方一輛2008年本田雅閣，該轎車由一名42歲男子駕駛，車內另載有36歲女性乘客。

撞擊力道猛烈，導致豐田轎車當場翻覆，車內19歲與16歲兩名乘客被拋出車外；其中19歲乘客頭部遭受嚴重創傷，由救護人員緊急送往紐約長老會皇后醫院，截至6日上午仍命危。

剩下的人則都已送醫治療，情況無大礙；事故發生後，跨島快速路相關路段一度封閉，直至6日清晨1時42分才恢復通行。

目前白石鎮事故尚未有人遭逮捕，兩起案件均由警方持續調查中。警方呼籲目擊民眾提供線索，以釐清事故真相。