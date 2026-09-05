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紐約州府電費紓困 退款最高200元 符合這資格者可領錢

編譯馬雯婷／綜合報導
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面對電網升級成本高昂、數據中心用電需求持續增加，以及電價不斷上漲等多重因素，紐約...
面對電網升級成本高昂、數據中心用電需求持續增加，以及電價不斷上漲等多重因素，紐約居民的公用事業帳單正節節攀升。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州將透過POWER計畫向合資格居民寄發最高200元退費支票，無須申請，盼在電價高漲之際減輕家庭負擔。

紐約人即將迎來一筆實實在在的現金紓困。面對電網升級成本高昂、數據中心用電需求持續增加，以及電價不斷上漲等多重因素，紐約居民的公用事業帳單正節節攀升。不過，紐約人終於有望迎來一項真正「有感」的紓困措施，直接收到一張支票。

這筆錢來自紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)。她在州府預算中額外編列10億元，協助數百萬名正飽受高昂電費壓力的居民。這項一次性退費措施早在今年5月便已獲得確認，資金將透過「保護錢包能源退款計畫」(Protecting Our Wallets Energy Rebate，POWER)發放。

符合資格的居民將從本月起陸續收到郵寄支票，發放作業預計持續至12月，時間正值冬季用電需求逐漸增加之際。

退款金額依申報收入而定，介於100元至200元之間。單身申報者若收入低於15萬元，可獲得100元；夫妻聯合申報、收入介於15萬至30萬元者，則可獲得150元。至於夫妻聯合申報且收入低於15萬元者，POWER計畫將提供200元退費，為此次計畫的最高金額。

欲領取這筆退費，居民不需另外提出申請。只要符合資格，退費將自動發放，並以郵寄支票的方式送達。

要符合資格，居民必須滿足以下條件：準時提交2024報稅年度的紐約州居民所得稅申報表；在2024報稅年度全年居住於紐約州；申報收入符合規定的資格門檻；未被其他納稅人列為受扶養人。

霍楚州長在一份聲明中表示，「這份預算不僅意味著今天為電費支付者提供更強的保障與直接的財務紓困，也透過我們對永續發展、電網可靠性、基礎建設與韌性的歷史性投資，為更加強大的未來做好準備」。

報告顯示，紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。紐約州住宅用電價格在5月達到每千瓦時29.93分的高點。紐約州住宅電價比全美平均水平高出62%，幾乎是佛羅里達州的兩倍，也比德州高出超過80%。

今年1月，聯合愛迪生公司(Con Edison)表示將把電費提高10.4%，天然氣費則上調15.8%。到2028年，這些調整可能讓一般紐約居民每年多支付約600元。

在電價持續走高的背景下，紐約州這筆最高200元的一次性退費，雖然無法完全抵銷不斷增加的能源支出，但對許多家庭而言，仍是一筆實實在在的現金紓困。

紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。(美聯社)
紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這筆一次性退費由州長霍楚在預算中編列10億元推動，透過「保護錢包能源退款計畫」(POWER)發放，符合條件者將以郵寄支票自動收到款項。

  • 需準時提交2024報稅年度紐約州居民所得稅申報表、全年居住在紐約州、收入符合門檻，且未被他人列為受扶養人；單身或夫妻聯合申報的金額依收入而定。

  • 因電網升級、數據中心用電需求增加及電價持續上升，紐約住宅電價已居全美第三高，Con Edison也宣布調漲費率，因此州府以退費協助居民減壓。

紐約州 電費

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