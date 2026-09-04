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紐約槍擊、謀殺創夏季新低 仇恨犯罪反增15.8%

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約槍擊、謀殺創夏季新低，仇恨犯罪反增15.8%。(記者劉梓祁／攝影)
紐約槍擊、謀殺創夏季新低，仇恨犯罪反增15.8%。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警(NYPD)3日公布最新治安數據，今年夏季的槍擊、槍擊受害者及謀殺數量均創有統計以來同期最低，8月全市七類重大罪案也較去年下降6.6%；然而，前八個月經警方確認的仇恨犯罪反增15.8%，反亞裔案共13宗，與去年同期持平。

根據警方公布的數據，6月1日至8月31日，全市共有195宗槍擊事件，比2025年創下的前低紀錄227宗少32宗；同期發生66宗謀殺，也比2017年的前低紀錄78宗少12宗。

今年首八個月的槍擊和謀殺同樣處於歷史低位。全市共有442宗槍擊，較去年同期下降9.6%；謀殺案173宗，比去年同期的228宗減少24.1%。市警表示，今年已進行25次針對幫派的集中執法行動，並查獲逾3630把非法槍械。

單計8月，全市七類重大罪案由去年同期的1萬1000宗降至1萬276宗，下降6.6%。其中謀殺案減少34.3%、汽車失竊減少16.2%、搶劫減少13.3%、入室盜竊減少9.1%，以及重大盜竊減少6.5%。

然而，重罪襲擊是8月唯一上升的重大罪案類別，由2590宗增至2669宗，升幅3.1%。

地鐵治安方面，8月未發生謀殺、槍擊或強姦案，搶劫案降至27宗，為有統計以來8月最低；地鐵七類重大罪案共163宗，按年下降8.4%。公共住房當月同樣沒有謀殺案，槍擊、中槍者、強姦及搶劫數量均創8月新低。

與此同時，仇恨犯罪持續上升。今年首八個月，經市警仇恨犯罪工作組確認的案件由去年同期367宗增至425宗，增加58宗或15.8%。市警指出，案件最初被標記為可能涉及仇恨動機後，工作組會聯同市警法律部門調查，再決定是否符合州法下的仇恨犯罪定義，因此「報案」與最終「確認」數字並不相同。8月共有62宗案件被報告為可能涉及仇恨動機，其中45宗獲確認。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，槍擊、謀殺以及地鐵和公共住房暴力犯罪均降至歷史低位，反映警員集中部署及打擊槍械犯罪的成效。

精華 FAQ

  • 6月1日至8月31日，紐約市共有195宗槍擊與66宗謀殺，兩項數據都創有統計以來同期最低，顯示夏季暴力犯罪明顯下降。

  • 8月七類重大罪案較去年同期下降6.6%，其中謀殺、汽車失竊、搶劫、入室盜竊與重大盜竊都下滑，但重罪襲擊是唯一上升類別，增3.1%。

  • 前八個月經確認的仇恨犯罪由367宗增至425宗，增加15.8%。其中反亞裔案共13宗，與去年同期持平，反映整體治安改善下，仇恨犯罪仍在上升。

仇恨犯罪 亞裔 槍擊

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