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賓州再現黃金詐騙 價值超68萬元 紐約華男涉案

記者胡聲橋／紐約報導
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賓州再現黃金詐騙案價值超68萬元，兩名華男嫌犯遭逮捕控罪。(路透)
賓州再現黃金詐騙案價值超68萬元，兩名華男嫌犯遭逮捕控罪。(路透)

賓州最近再次傳出黃金詐騙案，一名78歲老婦被騙價值68萬3000元的黃金，包括一名紐約居民在內的兩名華裔男嫌遭逮捕和控罪。

賓州利哈伊郡(Lehigh County)地區檢察官辦公室稱，6月30日，警方接到居住在南懷特霍爾鎮(South Whitehall Township)的一名老婦(姓名未公開)的報警電話。這位老婦說，幾周前她接到自稱美國銀行工作人員的電話。騙子告訴她，由於她的包括社安號碼在內的個人資訊已洩露，她必須將所有資產轉移到一個新開的帳戶中。這位老婦的銀行在確認該帳戶無效後，拒絕了大部分匯款。

警方稱，騙子隨後指示這位老婦購買金條，並按照特定方式包裝，等候一名「官員」到阿倫敦(Allentown)附近後，她再與「取貨者」見面。這名老婦一共送貨四次，向不同的「取貨者」交付了價值55萬元的黃金。警方獲悉，這位老婦定於7月1日購買並交付另一批價值13萬3000元的黃金。南懷特霍爾鎮警方稱，警員在監視過程中發現，她在一家養老院外將黃金交給了現年57歲的陳繼萬(Jiwan Chen，音譯)。警方同時發現，現年61歲，報住紐約的周天航(Tianhang Zhou，音譯)當時駕駛車輛出現在黃金交付地點附近。

警方認定陳繼萬和周天航涉嫌共同參與了這起詐騙案，隨即在現場逮捕了這兩名嫌犯。陳繼萬和周天航被指控犯有經濟剝削老人、非法占有、欺詐盜竊、接收贓物、非法使用通訊設施以及相關陰謀罪。

陳繼萬9月2日放棄了初步聽證會，仍被關押在利哈伊郡監獄，保釋金為50萬元，聆訊定於10月16日舉行。聽證會上，對周天航的指控被撤銷，但檢察官於3日重新提起了同樣的指控。

去年3月，賓州蘭卡斯特郡(Lancaster County)發生過類似的案件。一名女性長者被騙價值55萬元的金條，警方逮捕了嫌疑人任忠(Zhong Ren)。任忠後來認罪，於今年8月底被判6-23個月監禁。檢方稱，任忠很有可能被遞解出境。

精華 FAQ

  • 受害者是一名住在南懷特霍爾鎮的78歲老婦，遭騙購買並交付黃金，總損失達68萬3000元，其中已交出的金條價值約55萬元。

  • 警方在監視老婦交付黃金時，發現她把金條交給57歲的陳繼萬，另有61歲、住紐約的周天航駕車出現在附近，隨即認定兩人共同涉案並當場逮捕。

  • 兩人被控經濟剝削老人、非法占有、欺詐盜竊、接收贓物、非法使用通訊設施及相關陰謀罪；陳繼萬仍被羈押，周天航原指控一度撤銷後又重提。

華裔 賓州 詐騙

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