長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局提供)

長島 一名70歲婦女誤信電話騙局，對方聲稱她牽涉一宗刑事案件，要求她匯款解決，受害人在不到一個月內先後匯出91萬9200元。納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區 木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。警方在3日向本報確認，嫌犯為亞裔 。

根據納蘇郡警方，受害人居住喜克斯維爾，早前接到一通電話，對方聲稱她涉及一宗發生在印度的犯罪案件，必須從自己的帳戶提取資金並按照指示匯款，才能解決問題。

受害人信以為真，自6月29日至7月27日陸續提款及匯款，總金額達91萬9200元。直到9月1日，對方再次聯絡她，要求她另外購買價值30萬元的金條及金幣；受害人此時才察覺有異，意識到自己可能陷入騙局，隨即向警方報案。

警方表示，經調查後，探員於本月2日下午約5時，在喜克斯維爾找到Tierigeli並將她逮捕，過程中沒有發生衝突。

Tierigeli被控一項二級重大盜竊未遂罪，並於3日在亨普斯特德(Hempstead)的納蘇郡第一地區法院過堂。

納蘇郡警方提醒民眾特別協助年長親友防範電話及網路詐騙。若陌生人以涉及刑事案件、帳戶安全或政府調查等理由，要求立即匯款、提款或購買黃金等資產，應先停止交易並向可信來源核實。警方也呼籲其他可能遭遇類似騙局的民眾提供線索，可致電納蘇郡警局詐騙及偽造部門(Fraud and Forgery Section)，電話：(516)573-2815；警方表示，報案者身分將保密。