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紐約市議會撥款百萬助九一一教育 學生團體參觀紀念館將獲免費導覽

記者許君達／紐約報導
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市議長朱曼寧向鐫刻在「原爆點」紀念水池畔的遇難者姓名獻花，以示緬懷。(記者許君達...
市議長朱曼寧向鐫刻在「原爆點」紀念水池畔的遇難者姓名獻花，以示緬懷。(記者許君達／攝影)

紐約市議長朱曼寧(Julie Menin)3日與多名市議員向九一一遺址獻花，以紀念九一一事件發生25周年，同時宣布向「九一一紀念暨博物館」(9/11 Memorial & Museum)撥款100萬元，用於青少年課外教育項目。

朱曼寧與市議員團隊當日早間首先在「原爆點」(Ground Zero)遺址廣場上向「倖存者之樹」(Survivor Tree)敬獻寫有「永不遺忘」字樣的花圈，然後前往紀念水池畔，將鮮花插在池邊鐫刻的遇難者姓名之上，以示緬懷。

身為紀念館創始理事的朱曼寧說，「倖存者之樹」是一株海棠梨樹，2001年災難發生後，救援人員從廢墟中將其挖出，發現這棵樹雖然樹枝和樹葉已被焚燒，但依然存活，後來經過細心養護，重新煥發生機。當局將其移植回「原爆點」，寓意「重生」。

「九一一紀念暨博物館」收藏了大量九一一災後廢墟和殘骸實物，以及事發前後大量照片或書信文物，輔以多媒體技術和精心設計的展覽動線，詳實還原了九一一事件當日的歷史，如今已成為紐約人重溫歷史、外來遊客不可錯過的參觀勝地。根據市議會的新聞稿，100萬元教育資金將被用於為全市公校生(以八年級學生為重點)提供人工導覽、自助導覽和虛擬校外教學，並為教師和其他教育工作者提供培訓。在該筆資金的贊助下，未來紐約市的學生團體參觀博物館時，將能獲得免費語音導覽服務，館方還將開發「九一一周年數位學習體驗」項目。

朱曼寧和九一一紀念館暨博物館總裁兼執行長希爾曼(Beth Hillman)均表示，25年來，「後九一一世代」已長大成人，他們不像長輩那樣親自經歷和見證過那場災難，但這段歷史不應被忘記。

除朱曼寧外，華裔市議員莊文怡、黃敏儀、黃友興以及與韓裔市議員李琳達(Linda Lee)和克莉斯南(Shekar Krishnan)等十餘名民代亦參與了獻花儀式。儀式後，議員團隊前往紀念館參觀。

市議長朱曼寧與十餘名市議員聯合向九一一「原爆點」廣場上的「倖存者之樹」敬獻花圈，...
市議長朱曼寧與十餘名市議員聯合向九一一「原爆點」廣場上的「倖存者之樹」敬獻花圈，同時宣布向九一一紀念館暨博物館提供100萬元撥款。(記者許君達／攝影)

精華 FAQ

  • 市議會宣布撥款100萬元，專門用於「九一一紀念暨博物館」的青少年課外教育項目，目的在於讓更多學生透過參觀與教學了解九一一歷史。

  • 資金將用於全市公校生，特別是八年級學生的人工導覽、自助導覽與虛擬校外教學，也會提供教師及教育工作者培訓，並支援數位學習體驗開發。

  • 朱曼寧與多名市議員先在Ground Zero向「倖存者之樹」獻上寫有「永不遺忘」的花圈，再到紀念水池畔插花致意，之後前往紀念館參觀。

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