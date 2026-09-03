合法入境申請庇護 前北京錫安會成員在賓州遭ICE逮捕

李成松妻子周梅表示，他們因為信仰而在中國遭受打壓，原以為能因價值觀相同而受到美國的庇護，但沒想到會遇到如此待遇，「精神上很受煎熬」。(周梅提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 前錫安教會成員李成松在賓州駕卡車時遭ICE逮捕，現仍被羈押。

前錫安教會成員李成松在賓州駕卡車時遭ICE逮捕，現仍被羈押。 重點二： 他以合法入境並申請庇護、持工卡工作，家屬稱其無犯罪紀錄。

他以合法入境並申請庇護、持工卡工作，家屬稱其無犯罪紀錄。 重點三：律師正聲請人身保護令，稱他屬ICE重點抓捕的庇護申請者。

正在美國申請政治庇護的前北京錫安教會成員李成松，近日在駕駛卡車時，於賓州 境內遭移民 與海關執法局(ICE )探員逮捕，現仍在押。

李成松2022年10月持旅遊簽證合法入境美國，隨後向移民局提交政治庇護申請，並獲得工卡。他2024年7月考取商用貨車駕照，並靠長途運輸工作謀生。李成松的妻子周梅說，他的英文能力不錯，在美國從未有過犯罪紀錄。她說她8月27日清晨接到李成松搭檔的電話，稱他們在I-80號州際公路剛從新澤西進入賓州後的一處秤重站被ICE探員查驗。當時李成松正在換班休息，ICE探員上車要求兩人交出駕照，隨後不久，探員便回到車上將李成松帶走羈押。

在與家人取得聯繫後，李成松向周梅介紹了獄中情況：80多人擠一房，嘈雜的環境和精神上的焦慮使他難以成眠。同監有人心臟病發，但救治不及時，他也不知道那人是否還在世，只能不斷為他禱告。周梅表示，李成松曾在獄中索取聖經，但並未獲提供，後來有人透過非常規管道帶入一本中文聖經，才令他安心下來。獄中的生活非常枯燥，李成松能做的只有讀聖經、禱告以及定期與家人通話。她說，幸好他有信仰堅定，否則很難忍受那樣的關押生活，在李成松所在的移民拘留所內，據說已有不少中國籍在押者不堪忍受，簽署了自願遣返協議，只有包括他在內的很少幾個人還在堅持。

李成松的代理律師陳闖創表示，目前在押者的保釋官司難度非常大，但律師團隊正在為他申請人身保護令。該方式與保釋的法律程序不同，但有機會幫助當事人獲釋，且未來執法人員須經過正常程序才能再次逮捕當事人。陳闖創說，李成松以合法身分入境並申請庇護、現正處於「合法居住但簽證身分超期」的模糊地帶，是ICE正在大力抓捕的典型目標，同類案件很常見，律師的策略也是以申請人身保護令爭取暫時獲釋為主，若當事人拒絕簽署自願遣返文件，較難被直接送回中國，「最壞的情況也就是在獄中直接開大庭」。

李成松赴美前，曾在北京錫安教會任職。該教會曾是中國最有影響力的民間獨立基督教團體，其創始人金明日牧師在被關押數月後，於今年7月在美、中兩國最高層的干預下獲釋抵美，但除金明日外，仍有八名教會同工被中國當局關押。周梅表示，她與李成松在中國時，曾因參與錫安教會的宗教活動多次遭打壓，李成松的第一段婚姻也因為這種壓力而被拆散。此外李成松在中國還積極參與公民維權活動，赴美後也定期在法拉盛組織街頭圖片展、揭露中共暴政，曾在紐約六四紀念館擔任義工。

在川普政府加強移民執法力度和範圍後，已有多名正在美國境內依法申請庇護的中國民主人士被捕。李成松被捕前一個月，前中國人權律師吳紹平在賓州被捕，關押數日後獲釋。去年7月，曾隻身深入新疆拍攝大規模監禁設施的中國青年關恆也在一次移民執法中遭遇連帶逮捕，被關押超過半年，但他後來在獄中接受移民法庭的審理、並成功獲得庇護許可，隨即獲釋。

周梅說，她與李成松都是為了逃離暴政、追求自由而來，「一直覺得我們與美國的價值觀相同，美國應該會為我們提供一個庇護的港灣」，「本來希望一切按照程序來，讓我們說句話，聽聽我們的經歷，未料突然這樣被抓進去」。她表示，無論是李成松還是她本人，在精神上都很受煎熬。

前北京錫安教會同工李成松在美國合法入境後、依法申請政治庇護，但在賓州遭ICE逮捕。(周梅提供)