華埠長者遭詐20萬 嫌犯警民會前落網

曼哈頓華埠市警五分局2日舉行警民會，局長林偉斌(Michael Lam)表示，近期轄區內出現針對亞裔長者的詐騙案件，一名受害者遭騙走約20萬元現金及珠。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠市警五分局2日舉行警民會，局長林偉斌(Michael Lam)表示，近期轄區內出現針對亞裔 長者的詐騙 案，一名受害者遭騙走約20萬元現金及珠寶；嫌犯已在當日警民會開始前被捕；警方提醒，騙徒會先與受害者攀談、套取家庭資料，再以親人將遭遇危險等說辭製造恐慌，誘使受害者交出財物。

林偉斌說，這類詐騙主要瞄準亞裔長者，嫌犯本身也是亞裔。騙徒與受害者原本互不相識，但會先以普通話題搭訕，在交談過程中詢問家中人口、有無子女等基本資料；待掌握一定資訊後，再利用這些資料編造故事，令受害者相信家人正面臨危險，要求本人或家人交出現金、珠寶等貴重物品。

警員賴駿浩舉例，騙徒可能先聲稱正在找醫生，或提及受害者女兒有健康問題，隨後逐步詢問其家庭狀況；掌握受害者有女兒、丈夫等資料後，再反過來以這些資訊恐嚇對方，聲稱其親人會受到傷害，藉此要求交錢。警方提醒，騙徒之所以能說出部分家庭情況，往往正是因為受害者在此前交談中透露，並不代表對方真的掌握其家人狀況。

林偉斌表示，警方在當日警民會開始前拘捕一名涉嫌參與相關詐騙案的嫌犯。他呼籲居民尤其長者不要因對方聲稱親人有難便急於交錢；遇到陌生人詢問家庭成員、財務狀況或要求交出珠寶、現金時，應提高警覺並報警。

會上還提及另一類冒充政府部門或警察的電話詐騙。賴駿浩表示，有人利用看似來自警局的電話號碼致電受害者，聲稱對方涉及刑事案件、需要接受調查，繼而要求付款。警方提醒，政府部門不會在電話中要求民眾立即提款、匯款、寄支票或購買禮品卡；若涉及正式調查、欠稅或法院程序，通常會有可供核實的正式通知和處理方式。

五分局轄區最新罪案數據顯示，過去近一個月共有112宗主要罪案，較去年同期103宗增加8.7%。其中，搶劫由17宗增至23宗，上升35.3%；入室盜竊由7宗增至11宗，上升57.1%；重大盜竊由45宗增至57宗，上升26.7%。

林偉斌表示，雖然主要罪案數仍高於去年同期，但最近一周已較去年下降。他並提醒居民留意手機、手袋、銀行卡等隨身財物，部分重大盜竊案件與受害者將物品放在身旁、疏於看管有關。