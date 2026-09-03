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羊頭灣一夜逾20車被砸 肇事者獲釋 干預者面臨指控

記者胡聲橋／紐約報導
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市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)
市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣近日發生一起砸車事件，在兩個街區的範圍內，20多輛汽車在一夜之間被砸。最令當地居民憤怒的不僅是車輛的損壞，而是干預者被抓，而損壞車輛的嫌疑人卻被釋放。

8月28日早晨，家住布碌崙(布魯克林)羊頭灣，在東13街和東14街，以及Y大道和頸路(Neck Road)這四條街圍成的兩個街區內的居民一覺醒來，發現大街上到處是被砸的車輛，不是擋風玻璃被砸就是引擎蓋凹陷。兩個街區皺紋還有幾輛車遭破壞。據統計，共有20多輛車被損壞。

羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)在臉書上發文稱，事後有不少居民向其辦公室詢問，為什麼一名上前制止的居民被逮捕，而嫌犯本人卻被釋放。韋娜芙聯絡警察局後回答居民，上前干預的居民因毆打嫌疑人被捕，罪名是妨礙呼吸和騷擾；嫌犯一開始卻因警方無法確認其身分而被釋放。

紐約州刑事訴訟法允許公民在未持有逮捕令的情況下，逮捕在其面前實施重罪或違法行為的人，但所使用武力必須與具體情況嚴格相符。過度使用武力或拘留錯誤人員的平民最終可能面臨人身攻擊指控和民事責任。此案中的干預者被指的妨礙呼吸就是一項A級輕罪，最高可判處一年監禁或三年緩刑。

警方事後調取了破壞車輛的錄像，又看到一名年輕男子在東14街衝向一名女子，對其進行性騷擾，然後逃跑。這起性騷擾事件正在接受警方的單獨調查。居民告訴警探，他們認為嫌犯是同一個人，但警方未予證實。警方說，男嫌犯似乎並未從他損壞的任何車輛中偷走任何物品，這一系列破壞行為可能純為破壞。

若警方最終確認並逮捕了嫌疑人，因造成的損失金額巨大，超過2500元，已構成二級刑事毀壞罪(Criminal Mischief)，屬於D級重罪，最高可判處七年監禁。檢察官可將一次破壞行為中多輛車的損失累積起來，以達到重罪的門檻。

市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)
市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)

市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)
市議員韋娜芙在臉書上貼的照片顯示了羊頭灣車輛被砸的情況。(取自韋娜芙臉書)

精華 FAQ

  • 事件發生在東13街、東14街與Y大道、頸路圍成的兩個街區內，居民一早發現多輛車受損，包含擋風玻璃被砸與引擎蓋凹陷，統計共有20多輛車遭破壞。

  • 因為上前制止砸車的居民反而被警方逮捕，罪名涉及妨礙呼吸與騷擾；而被指破壞車輛的嫌疑人，則因警方當時無法確認身分而先行釋放，令居民相當憤怒。

  • 警方表示，若確認並逮捕嫌疑人，因損失金額累積超過2500元，可能構成二級刑事毀壞罪，屬D級重罪，最高可判7年監禁；此外，另一起性騷擾事件也在調查中。

布碌崙 布魯克林

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