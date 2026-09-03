視訊要求「少女」脫光 市警嫌性騷被捕

市警72分局一名警員因性騷擾遭逮捕控罪。(NYPD官方臉書)

一名紐約市 警員2日在布朗士 區遭逮捕，他被指在近日的一次臥底行動中有性騷 擾行為。這名警員被控試圖說服一名他以為是16歲的少女在視訊通話中裸體。

現年36歲的托雷斯·加西亞(Christopher Torres Garcia)在市警72分局工作了四年，他被指控犯有瀆職(official misconduct)、企圖向未成年人傳播淫穢物品(attempted disseminating of indecent material to a minor)以及企圖危害兒童安全罪(attempted child endangerment)。

據知情人士透露，市警察局內務部(NYPD’s Internal Affairs Bureau)的調查人員在一次目前仍在進行的調查中對托雷斯·加西亞展開了誘捕行動。刑事訴狀稱，8月5日，托雷斯·加西亞在執勤期間結識了一名假扮成16歲少女的臥底警察，兩人交換了電話號碼。8月18日，在一次視訊通話中，這名「少女」臥底警察告訴托雷斯·加西亞，她正在洗澡，托雷斯·加西亞多次要求這名臥底向其展示裸體。

托雷斯·加西亞2日在布碌崙(布魯克林)刑事法院接受聆訊，獲准無保釋放，下次出庭日期為12月1日。他的辯護律師塞爾維諾2日婉拒就此案置評。