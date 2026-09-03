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史島2華裔少年遭BB彈射擊 疑為仇恨犯罪

記者馬璿／紐約報導
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史泰登島南灘(South Shore)今年4月接連發生兩起華裔少年遭BB彈襲擊案...
史泰登島南灘(South Shore)今年4月接連發生兩起華裔少年遭BB彈襲擊案件，圖為首起案件事發地。(取自谷歌街景圖)

史泰登島南灘(South Shore)今年4月接連發生兩起華裔少年遭BB彈襲擊案件，市警仇恨犯罪調查組(Hate Crime Task Force)透過車牌辨識系統鎖定一名嫌疑人，其家族名下休旅車6月遭攔檢時，車內查獲BB彈、指節套環及已開封酒瓶。市警數據顯示，史島今年截至8月30日仇恨犯罪案較去年同期增加42%，增幅遠高於全市平均。

兩起襲擊案均發生在市警123分局轄區內，受害少年放學回家途中於相隔數分鐘內先後中彈。第一起案件發生於4月27日下午2時25分左右，一名18歲男子沿休古諾大道(Huguenot Avenue)北行，行至德拉姆古爾西路(Drumgoole Road West)路口時，一輛北向駕駛灰色休旅車上的男子搖下車窗開槍，擊中其身體兩處，隨即駕車逃逸。

同日下午2時30分左右，一名13歲女孩在優美平原區(Pleasant Plains)安博伊路(Amboy Road)與喬治亞苑(Georgia Court)交會處遭從背後開槍，她剛下校車步行返家，聽見五聲槍響，右臂遭金屬BB彈擊中，出現疼痛腫脹。肇事者同樣駕灰色休旅車逃離現場。

消息人士透露，辦案人員藉車牌辨識系統資料確認嫌疑人家族名下一輛休旅車，發現該車輛於兩起案發時段均出現在現場附近。6月間，警方攔下一輛與案發車輛描述及車牌相符的休旅車，車內查獲BB彈、指節套環與已開封酒瓶，該車目前仍遭警方扣押，嫌疑人尚未被以仇恨犯罪起訴。

根據市警犯罪統計系統(CompStat)，史島今年截至8月30日共發生17起仇恨犯罪，去年同期為12起，增幅達42%，遠高於全市16%的增幅。

精華 FAQ

  • 當地接連出現2起華裔少年遭BB彈襲擊案件，1名18歲男子與1名13歲女孩先後在放學或返家途中中彈，警方目前將案件朝仇恨犯罪方向偵辦。

  • 市警仇恨犯罪調查組透過車牌辨識系統，確認嫌疑人家族名下一輛休旅車在案發時段曾出現在現場附近；6月攔檢時又在車內查獲BB彈、指節套環及已開封酒瓶。

  • 截至8月30日，史島今年共有17起仇恨犯罪，較去年同期的12起增加42%；全市同期增幅僅16%，顯示史島的上升速度明顯高於整體水平。

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