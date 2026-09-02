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時報廣場隨機砍人1死1傷 美銀女副總產假完 慘遭橫禍

記者許君達／紐約報導
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時報廣場發生隨機砍人案，受害者一死一傷，行凶者被警察擊斃。圖為警方封鎖案發現場。...
時報廣場發生隨機砍人案，受害者一死一傷，行凶者被警察擊斃。圖為警方封鎖案發現場。(路透)

8月31日在曼哈頓時報廣場發生隨機殺人案，被刺身亡的32歲女子皮亞森蒂(Erin Piacenti)，生前為美國銀行(Bank of America)商業篩選與利益衝突部門副總，才剛結束產假不久。

被害者皮亞森蒂家住新澤西，2016年和2021年先後畢業於賓州大學和復敦大學，現就職於美國銀行紐約分部，遭遇不幸時才結婚兩年，剛慶祝結婚紀念日。紐約時報報導，皮亞森蒂剛請完五個月的產假，才回到工作崗位一周。美國銀行也發表聲明，對她的離世表達哀悼。

兇嫌突持2廚房刀行凶

據警方通報，這起在曼哈頓的隨機殺人案，行凶者為49歲的皇后區居民西斯內羅斯(Pamela Cisneros)，她在行凶後被警察包圍時，因試圖揮刀衝向警察而被開槍擊中，隨後宣告死亡。西斯內羅斯還刺傷了一名68歲的男性受害人，目前生命無虞，警方未公布他的身分信息。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在31日晚間召開的記者會上還原了案件經過。她表示，男性受害人與妻子在第七大道交42街處走出地鐵站並在信號燈處等待過馬路時，首先遭遇了無端襲擊，西斯內羅斯突然從她的背包中掏出兩把廚房用刀，向他們揮舞，並刺中男性受害人的腹部。隨後，西斯內羅斯持刀北行，遇到皮亞森蒂，再次持刀刺中她的身體。

蒂池表示，兩起襲擊案均顯示為明顯的隨機和無緣由特徵，倖存者也表示他根本不認識行凶者。

警兩度用電擊槍皆失敗

在刺傷兩人後，西斯內羅斯在43街附近的時報廣場警察站外被多名警員包圍。蒂池說，在對峙過程中，警員喝令她放下刀，但西斯內羅斯回覆稱她「不會放下任何東西，我寧可殺了你們」。隨後，警察曾兩次試圖用電擊槍將其制伏，但均告失敗，現場錄影顯示，在警察試圖靠近時，西斯內羅斯突然開始揮舞著持刀的雙臂，並向警察包圍圈衝來，一名警察隨即開槍擊中她的腹部，西斯內羅斯倒地後仍有明顯生命徵象，警員曾嘗試現場急救，但她此後在醫院內被宣告死亡。

蒂池說，西斯內羅斯有精神病史。根據警方的紀錄，她在2018和2019年曾兩次因精神病發作而引發出警事件，但都未被逮捕。她的哥哥佩拉塔(Patrick Peralta)1日對「紐約每日新聞報」(Daily News)也證實她有長達數十年的精神病史，包括產後憂鬱症、多次住院治療，以及一次跳入地鐵軌道自殺未遂。但他說，在31日的攻擊事件之前，他從未見過她傷害過任何人。 

由於本起事件發生在時報廣場核心區，且有詳細的現場影片，因此消息迅速透過社媒傳遍全球。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，當事警察隨身攜帶的執法記錄儀內容將於隨後公布。

32歲的被害人皮亞森蒂為美國銀行商業篩選與利益衝突部門副總，遭遇不測前剛慶祝過結...
32歲的被害人皮亞森蒂為美國銀行商業篩選與利益衝突部門副總，遭遇不測前剛慶祝過結婚兩周年的紀念日。(取自皮亞森蒂LinkedIn)

精華 FAQ

  • 案件共造成1死1傷，32歲的美國銀行女副總皮亞森蒂遭刺身亡，另有1名68歲男子腹部受傷，所幸生命無虞。警方指出，兩起攻擊都屬於無端隨機襲擊。

  • 死者皮亞森蒂剛結束5個月產假，回到工作崗位才1周，且與丈夫結婚僅2年，還剛慶祝結婚紀念日。她畢業於賓州大學與復敦大學，任職美銀紐約分部。

  • 嫌犯在警察站外與警方對峙時拒絕放下刀，警方兩度使用電擊槍都失敗，最後開槍將其擊中。警方並披露她有長期精神病史，曾多次因發作被通報。

時報廣場 曼哈頓 紐約時報

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