勞工節連假將至 估660萬人次湧入 紐約機場橋隧暫停工

9月3日至9月8日勞工節連假期間，預計將有約660萬人次使用紐新航港局轄下機場與跨州橋梁隧道，其中包括逾240萬航空旅客與最多420萬輛次車輛。圖為長島快速路(LIE)的車流。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 勞工節連假期間，紐新港航局預估660萬人次使用機場與橋隧，將暫停多數施工並提醒旅客提早到機場、留意交通改道與身分證件規定。

紐新港航局(Port Authority)表示，9月3日至9月8日勞工節連假期間，預計將有約660萬人次使用航港局轄下機場與跨州橋梁隧道，其中包括逾240萬航空旅客與最多420萬輛次車輛。為因應尖峰人潮，航港局將自9月4日(周五)凌晨5時起至9月8日(周二)下午5時，暫停轄下所有橋梁隧道的非緊急維修與施工工程。PATH 列車則於9月7日(周一)勞工節當天比照周六班次運行。

航港局預估，甘迺迪國際機場(JFK )、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、拉瓜地亞機場 (LaGuardia Airport)與橙郡的史都華國際機場(Stewart International Airport)四座機場，本周四至下周二航空旅客將逾240萬人次，僅略低於2025年同期創下的250萬人次紀錄，其中周四、周五預期為最繁忙的兩天。航港局建議旅客搭乘國內航班應提前至少兩小時抵達機場，搭乘國際航班則應提前至少三小時。

甘迺迪機場目前正進行耗資190億元的重建工程，航港局提醒開車或搭乘網約車前往的旅客，機場聯外道路網路可能因施工而封閉或改道，建議改搭大眾運輸，例如大都會運輸署(MTA)地鐵、巴士，或搭乘長島鐵路(LIRR)至牙買加站(Jamaica)轉乘機場捷運。第五、七航廈的網約車與代雇車輛上、下客地點，目前已暫時遷至霍華德海灘(Howard Beach)的網約車與代雇車輛停靠區，旅客可搭乘機場捷運至霍華德海灘站轉乘。

拉瓜地亞機場方面，往返機場的Q70快捷巴士全年免費，鼓勵旅客多加利用。紐瓦克機場則因機場捷運更新工程，除勞工節當日，平日上午5時至下午3時暫停營運，改由接駁巴士往返機場火車站、各航廈、租車中心及P4停車場；C航廈的代雇車輛上下客地點已永久遷至C航廈車庫三樓。

道路方面，航港局指出，除橋梁隧道全面停工外，紐瓦克機場周邊多處道路將持續進行改道與封閉工程，包括Pitcairn路周一至周五上午7時至下午3時30分不定時管制，以及Brewster路周邊多項匝道封閉工程將延續至11月。

航港局提醒，機場停車採預約優先制，未事先預訂車位者將被加收尖峰時段臨停附加費，建議停車逾三小時的旅客至少提前三小時上網預約，以確保車位並避免加價。此外，運輸安全管理局(TSA)已不再接受未符合「真實身分法」(REAL ID)規定的州發身分證件作為登機查驗證件，未持有合格證件的18歲以上旅客須改用護照、「全球入境」(Global Entry)卡，或申辦TSA的ConfirmID身分驗證服務。

圖為今年3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。(歐新社)