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紐約曼哈頓上東城黃金地塊空11年 中資業主掛牌「賤賣」

記者許君達／紐約報導
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曼哈頓東60街上的一處空地近日被中資業主掛牌，11年間僅增值6000萬元。圖中右...
曼哈頓東60街上的一處空地近日被中資業主掛牌，11年間僅增值6000萬元。圖中右側被圍擋的區域為該地塊，後方高層建築則為曼哈頓最知名的奢華公寓樓盤之一。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓上東城一塊閒置11年的中資地塊以3億6000萬元掛牌，雖具高樓開發潛力，但多年僅小幅增值，反映中資撤離紐約與高端地產降溫。

曼哈頓上東城一處閒置土地近日被以3億6000萬元的價格掛牌求售。該地塊現由中國資本夸父地產(Kuafu Properties)持有，2015年以3億元的價格購入，11年內僅增值6000萬元。

掛牌地塊位於曼哈頓東60街143至161號，由六塊地產組合而成，面積約2萬平方呎，且屬於可供進行住宅或商業開發的地塊，有建設高層建築的潛力。據報導，其中資持有人此前曾計畫在此處興建「超級公寓」，但都停留在圖紙階段。在持有空地11年後，「夸父地產」將原有建築拆除完畢，給接盤者留下一個可供直接建設的乾淨地塊，而其6000萬元的增值與多年來的拆除、持有成本以及通膨因素相比，幾乎沒有產生有效收益。

掛牌經紀人施瓦茨(Marlon Schwarcz)對「紐約郵報」(New York Post)說，開發成本通常會達到土地收購價格的兩倍，如果建設超豪華項目，則總成本將達到收購價的三倍或以上，這意味著若接盤者計畫在這一黃金地塊建設高端公寓，其資本儲備至少需要10億元；若興建可負擔住宅，則建設成本可大為降低，僅需1億至3億元。施瓦茨表示，目前已有多個業界頂級開發商提交了報價，但他不能透露詳情。

「夸父地產」成立於2013年，其背後金主包括中國國有企業上海建工等，據報導，截至2015年，其在曼哈頓的投資額已超過7億元，其中就包括這處位於號稱「億萬富豪大道」的土地。當時「夸父地產」委託的兩家設計公司曾分別給出高度超過1000呎的摩天大樓方案，但並無下文。

次年，該公司兩名創始人分家，創始人單增亮帶走該地塊，並成立新公司運營，但此後未曾開發，而紐約的高端地產市場也逐漸降溫。

來自中國的地產資本曾在2010年代大量湧入紐約，知名者包括地產商張欣和潘石屹夫婦，以及現已鋃鐺入獄的鄧小平外孫女婿吳小暉等。隨著美中關係變遷、中國政商清洗及實施資本管制等因素，大量擁有官方背景的資本正逐漸撤離紐約。其中，吳小暉名下安邦保險2014年購入歷史悠久的華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)，但在其本人入獄、公司被清算後，酒店資產流入一間中國國有資產企業手中。該中資在花費約20億元再裝修後，於今年2月將其掛牌，專業人士預測，如能成交，該中資業主很可能收不回總投資成本。

來自中國的地產資本曾在2010年代大量湧入紐約，但隨著美中關係變遷、中國政商清洗...
來自中國的地產資本曾在2010年代大量湧入紐約，但隨著美中關係變遷、中國政商清洗及實施資本管制等因素，大量擁有官方背景的資本正逐漸撤離紐約。(路透)

精華 FAQ

  • 該地塊位於東60街143至161號，屬曼哈頓上東城與「億萬富豪大道」範圍，面積約2萬平方呎，可作住宅或商業開發，且具建高層建築的潛力。

  • 夸父地產2015年以3億元買入，現掛牌3億6000萬元，11年僅增值6000萬元；若扣除拆除、持有成本與通膨，實際收益幾乎可說不具有效回報。

  • 報導指出，受美中關係變化、中國資本管制與政商清洗影響，中資正撤離紐約；雖然已有開發商報價，但超高成本與市場降溫，使成交與獲利都充滿不確定性。

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