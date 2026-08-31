CAAAV華埠集結 慶爭取凍租成功現場設互動活動及諮詢服務 號召社區居民跨世代參與 為自身權益發聲

唐人街住客協會在華埠舉辦年度夏季會員招募活動，數百名會員及社區居民參與。(唐人街住客協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： CAAAV在曼哈頓華埠舉辦招募活動並慶祝凍租勝利，透過互動、諮詢與經驗分享，凝聚跨世代租戶力量，持續為可負擔居住權發聲。

紐約唐人街住客協會(CAAAV)30日在曼哈頓華埠舉辦年度夏季會員招募活動，同時慶祝穩租公寓租金 凍結政策的勝利，數百人到場參與。現場有多種互動活動、諮詢服務，並邀請新老兩代會員分享為市長曼達尼 (Zohran Mamdani)拉票以及遊說等政治參與的經驗。紐約州 國會眾院第十選區民主黨籍候選人蘭德(Brad Lander)與會。

今年6月，紐約市租金指導委員會(RGB)經過表決，決定將租金管制及租金穩定公寓的一年和兩年期租約凍結，禁止漲租，據報導，有超過200萬名租戶將受益於此「凍租」政策。唐人街住客聯盟表示，其成員與其他倡導組織合作，在推動「凍租」政策落地中發揮了重要作用。

數據顯示，華埠及周邊地區是整個曼哈頓低收入人口比例最高的區域，而區域內的公寓房屋普遍老舊、租金卻極高，且不斷上漲。CAAAV成員林Linda表示，她在華埠居住數十年，房租支出占家庭收入的60%以上。為了付租，她不敢停止工作更不敢提前退休，而很多年輕人為了減輕生活壓力，則不得不離開父母，去外州謀生。

唐人街住客聯盟(CAAAV)在華埠舉辦年度夏季會員招募活動，邀不同世代會員分享爭取「凍租」的政治參與經驗。(記者許君達╱攝影)

年僅19歲的王David表示，由於父母不願過多向他透露生活壓力之沈重，因此他其實一直不知道自家狹小公寓的具體租金數字，只知道家中的水管經常漏水、天花板曾經掉落，還有滅不淨的臭蟲，公寓的面積和品質永遠與租金成本成反比。

David說，為了讓自家和社區鄰里都能享受到應有的體面、可負擔的生活，他參加了CAAAV，並在去年的市長選戰中首次參與地面拉票活動。雖然此前從未有過在重大場面上公開發言的經驗，但他今年代表CAAAV前往租金指導委員會的聽證會發表演講，講述他的困難、以及為了找到付得起租金的公寓而先後四次被迫搬家的經歷。他說，他在現場發現自己家的情況其實並非最艱難的，但人們各自分享自己所在社區的故事，「華埠也需要有人講自己的故事」。

David說出了他對其他華埠青年的寄語：你不必非要做出什麼大事，就像推動「凍租」一樣，只要能付出自己的一份力，為自己所在的社區提供一點幫助，就很好。

唐人街住客聯盟下屬「政聲」(CAAAV Voice)社區經理許爾珊亦表示，勝利來自社區居民跨世代的參與和專業的組織，身處弱勢的租戶若想對抗大型地產商、為自己的權益發聲，就一定要像爭取「凍租」一樣團結一致，發揮集體的力量。

活動現場準備了多種互動活動，圖為參與者輪流敲打藏有禮品的彩蛋，彩蛋則被命名為「租金凍結」，寓意「凍租」帶來好運。(記者許君達╱攝影)