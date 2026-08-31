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10年最大毒品案 紐約查獲580磅古柯鹼市值逾千萬美元

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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聯邦及紐約市執法人員近日在皇后區長島市(Long Island City)一處自助倉儲設施，查獲約266公斤、逾580磅古柯鹼(又譯可卡因)，估計街頭市值超過1000萬元。(擷自紐約市警局影片)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約警方在長島市倉儲設施查獲266公斤古柯鹼，估計市值逾1000萬元，並指此案重創供應鏈且為10年來最大查緝案。

聯邦及紐約市執法人員近日在皇后區長島市(Long Island City)一處自助倉儲設施，查獲約266公斤、逾580磅古柯鹼(又譯可卡因)，估計街頭市值超過1000萬元；紐約市警表示，這是至少十年來規模最大的古柯鹼查緝案。

警方表示，這批古柯鹼純度很高，若順利流入市場，可能再被摻混、擴充至原本數量的三至四倍。檢方指出，古柯鹼在紐約市藥物過量死亡案件中所占比率持續增加，目前，超過一半的過量死亡案件都涉及古柯鹼，且毒販有時會將古柯鹼與芬太尼(fentanyl)混合出售，增加致命風險。

市警局長蒂池(Jessica Tisch)表示，超過四分之一公噸的古柯鹼被裝在紙箱內，已準備非法分銷，這次查緝對毒品供應鏈造成重大打擊。

調查始於今年6月，紐約市警與聯邦緝毒局(DEA)新澤西外勤處合作，追查曼哈頓上城及新澤西州的高層級古柯鹼販運活動。本月12日，執法人員在新澤西州李堡(Fort Lee)執行搜索，查獲約17萬元現金、一把槍及15公斤古柯鹼。

檢方表示，調查人員多次目擊35歲新澤西州男子薩爾塞多(Nelson Salcedo)在中央公園北端附近，將沉重棕色紙箱交給另一名在逃嫌犯。執法人員本月26日下午，追蹤一輛登記在電梯維修公司名下的銀色日產(Nissan)廂型車，來到長島市北方大道(Northern Boulevard)41-02號的自助倉儲設施。

警方表示，執法人員看到薩爾塞多兩度進入倉儲設施，並搬出多個紙箱，將其中12箱裝入車內，另有七箱放在地上。警方將其拘留後，警犬作出毒品反應，執法人員取得搜索令，最終從19個紙箱內，查獲約230塊磚狀包裝、總重約266公斤的疑似古柯鹼。

DEA新澤西外勤處表示，調查線索可追溯至一個販毒集團(cartel)，但當局拒絕透露其名稱，預計還會有更多人被捕。當局另表示，本案已有另外兩人被捕。

薩爾塞多遭控一級及三級非法持有管制藥物罪，近日已在曼哈頓刑事法院否認控罪，目前以5萬元現金或10萬元保證金條件羈押於雷克島(Rikers Island)。其律師表示，薩爾塞多一直受雇擔任電梯技工，案件關鍵在於他是否知道紙箱內裝有毒品。

精華 FAQ

  • 執法人員在皇后區長島市一處自助倉儲內，查獲約266公斤、逾580磅的古柯鹼，約裝在19個紙箱中，市值估計超過1000萬元。

  • 紐約市警表示，這批毒品數量龐大且純度很高，若流入市場還可能被摻混擴增到3到4倍，因此對毒品供應鏈造成重大打擊。

  • 35歲新澤西男子薩爾塞多已被控罪並否認犯行，另有2人被捕；警方並指線索可追溯至販毒集團，後續預計還會有更多人被捕。

新澤西州 紐約市 長島市

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