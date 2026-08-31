紐約市華裔護士下夜班過馬路遭撞亡 肇事駕駛逃逸

華裔護士29日結束夜班工作後，在十字路口遭車撞身亡，肇事車輛當場逃逸。(谷歌街景)

紐約市布碌崙 (布魯克林)日落公園29日早發生一起致命車禍。一名華裔 護士下夜班後剛離開醫院，在一個十字路口遭一輛黑色凱迪拉克撞倒後身亡，肇事車輛逃離。據統計，該僅兩哩長的路段在過去12年內，就曾發生11起肇逃事故。

距離下班醫院僅隔一條街

這起致命車禍發生在29日早上約7時40分，地點是在3大道交55街的十字路口。事發地點距離28歲華裔護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)工作的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)僅一街之隔。

監控錄像顯示，鄭佳怡身穿草綠色的護士服，背著一個白色的雙肩包。她在十字路口耐心等待變燈後再進入行人穿越道。當她走到高架路下方3大道中間時，隨著一聲悶響，一輛高速駛來的車輛將其撞飛。肇事的凱迪拉克在撞人前沒有減速，在撞人後短暫踩了煞車，然後繼續沿著3大道向南行駛，逃離現場。

目擊者：肇事車輛超速行駛

「那位女士當時正在那裡等燈，突然有人開車撞了她。他們超速行駛」，事發地點附近門德斯熟食店(Mendez Deli)一名不願透露姓名的員工表示，「我剛開門，店裡還有顧客在等，他們聽到有人出了車禍，就出去看，看到那位女士倒在街上，我們撥打了911」。這名員工接著也上街去看了，「我感到非常難過」，她說， 「看到那樣的慘狀令人無法承受，太可怕了」。

被撞護士頭頸、身體嚴重創傷

市警察局表示，鄭佳怡頭部、頸部和身體遭受嚴重創傷。警方消息人士稱，急救人員將她緊急送回她工作的醫院進行搶救，但她最終不治身亡。

據了解，鄭佳怡是紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院的外科護士，事發時她剛下夜班，正在回家途中。據警方稱，鄭佳怡住在離醫院大約一哩的地方。醫院同事形容她「總是積極樂觀，心情很好」。醫院發表聲明，「對鄭佳怡的去世深感悲痛。我們向她的家人、親友和同事致以最誠摯的慰問…整個社區都為失去她而感到悲痛」。

死亡路段 過去12年有11起肇逃

日落公園3大道路段交通事故頻繁，過去12年間，在3大道的兩哩路段，就發生了11起肇逃事故，鄭佳怡為第11人。

截至30日，肇事司機仍在逃。