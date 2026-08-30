布碌崙環帶公路3少年車禍亡 民代促加強取締超速飆車

南布碌崙環帶公路近貝瑞吉一帶於25日深夜發生嚴重車禍，三名青少年因未繫安全帶遭甩飛身亡。圖為事發地周邊街景圖。(取自谷歌街景圖)

布碌崙 (布魯克林 )環帶公路(Belt Parkway)上周發生三名少年因超速車禍喪生的重大意外後，多位當地民代聯名致函紐約市 警總局(NYPD)，要求加派警力取締飆車與超速歪風。但市警局回應指出，該路段今年以來傷亡車禍件數不增反減，執法力道也已提升。

25日晚間，18歲駕駛馬克瑞許(Huzayfah Makharesh)、17歲乘客傑蘭迪迪(Konstantin Gerantidi)與16歲乘客雷曼(Abdul Rehman)因未繫安全帶在追撞車禍中遭拋飛死亡，但官員表示，超速目前看來是肇事因素之一。環帶公路多數路段速限為時速50哩。

代表貝瑞吉(Bay Ridge)與康尼島(Coney Island)的市議員聖托索(Kayla Santosuosso)，與代表布碌崙西區的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)，在信中致函市警局公路警察隊隊長，要求增派巡邏警力，取締危險駕駛與飆車行為。

聖托索表示，「飆車與超速在環帶公路上早已司空見慣，執法卻明顯不足，甚至形同虛設」。她提到，車禍發生僅一晚之後，她便聽聞有車輛在同一條公路上飆速，且經常收到選民對飆車問題的長期投訴，「令人震驚的是，在同一地點才剛發生致命車禍，竟然還有人重演這種危險行為，而且似乎完全不受執法約束。」

兩人均表示，希望能與警方合作，進一步了解警方在環帶公路一帶的部署策略。

截至上周為止，市警局的車禍地圖尚未更新納入這三名少年的死亡事故，而該地圖目前也未顯示環帶公路今年以來另有其他致命車禍，僅有周五晚間另發生一起碰撞車禍，未傳出傷亡。

市警公共資訊助理局長威克斯(Brad Weekes)表示，今年以來該路段車禍件數下降，執法力道則有提升。他表示，「這三名少年當時都沒有繫安全帶，儘管發生這起悲劇，環帶公路沿線今年至今的傷亡車禍件數仍呈下降趨勢。」

根據市警局統計，今年以來該路段的傷亡車禍較去年同期減少49起，同一時期，市警局開出的告發單增加3%、罰單則增加19%。