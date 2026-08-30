聯邦法官裁定 政治言論不得成撤簽依據 哥大2移民案成政策背景

聯邦法官近期裁定，政治言論不得成為非公民撤簽的依據。圖為2024年哥大親巴校園占領行動。(記者劉梓祁╱攝影)

川普(Donald Trump)政府此前針對哥倫比亞大學親巴勒斯坦運動人士採取移民 執法，引發是否能因政治言論撤銷簽證 甚至遞解的爭議；加州一名聯邦法官28日裁定，政府若以非公民學生受憲法保障的政治言論為由撤銷簽證或啟動遞解程序，相關移民法條文的適用方式違反第一及第五修正案。

裁決雖並非直接針對哥大 案件，但哥大畢業生Mahmoud Khalil及學生運動人士Mohsen Mahdawi遭移民當局採取行動，為這項政策爭議的主要背景。政府此前均曾援引外交政策利益等理由處理兩人的移民身分，引發外界質疑聯邦政府是否正在利用移民法壓制校園政治表達。

今次案件則由獨立學生報「斯坦福日報」(Stanford Daily)及匿名非公民原告提出。報社表示，政府2025年開始拘捕及追究親巴勒斯坦校園人士後，部分持學生簽證的記者因擔心身分受影響，不敢報導示威或中東議題，有人撤下文章、隱去姓名，甚至退出採訪工作。

北加州聯邦地區法官懷斯(Noël Wise)在90頁裁決中指出，當受第一修正案保障的言論成為撤簽或遞解的依據，政府實際上便是按照言論內容或立場作出不利處分。她認為，相關規定也未讓非公民清楚知道哪些合法表達可能危及移民身分，容易導致任意執法及產生寒蟬效應。

案件涉及「移民及國籍法」兩項權力，其中一項容許國務卿認定某名非公民的存在或活動可能對美國外交政策造成嚴重不利後果，作為遞解依據；另一項則賦予國務卿酌情撤銷簽證的權力。

法院並未否定政府所有撤簽或遞解權，而是裁定不能把受第一修正案保障的言論本身作為採取上述移民行動的理由。

Khalil和Mahdawi的案件均曾成為川普政府處理校園親巴勒斯坦運動人士的代表性案例，Khalil今年較早前遭移民當局拘留並面臨遞解程序，Mahdawi亦在佛蒙特州參加入籍面談時被捕。兩宗案件均分別由其他法院審理，因此今次加州法院的裁決不會自動撤銷或終止他們的個別程序，但對政府能否以政治表達作為移民執法依據提出新的憲法限制。