加密貨幣詐騙日益猖獗 州警籲居民當心

州警近期提醒居民，要多留意涉及加密貨幣的詐騙手法。(NYSP網站)

紐約州 警方近日發布公共服務公告(PSA)，指出近期一種金融詐騙 手法日益猖獗，涉及虛假的加密貨幣 投資以及購買金條或金幣；警方呼籲居民提高警惕，特別是容易落入陷阱的長者，千萬不要將自己的敏感資訊、金錢信息隨意提供給陌生人。

州警稱，詐騙分子正使用愈來愈複雜的手段，誘騙受害者變賣積蓄，提取大筆現金或購買黃金，並謊稱這些現金或黃金將兌換成加密貨幣，他們將代為投資。然而事實上，這些所謂的投資機會都是騙局，受害者往往會損失畢生積蓄。

這些騙局通常始於不經意間出現的手機短訊、社群媒體裡的聯繫人或網路好友。詐騙者會花費數天甚至數周的時間建立信任，然後向受害者推廣看似高收益的投資機會。受害者通常會被引導至虛假的投資網站或應用程序，這些網站或應用程式會虛假地顯示高額回報。

現在，詐騙者愈來愈傾向於指示受害者從當地經銷商購買金條或金幣，而不是透過電子方式轉帳。受害者隨後會被指示將黃金交給快遞員或寄送到騙子提供的地址。一旦黃金被交出，幾乎不可能追回。

紐約州警方提醒公眾，任何合法的投資公司、金融機構、政府機構或執法機構絕不會指示任何人購買金條作為投資，將現金或貴金屬交給快遞員，轉移加密貨幣以保護資產，對家人或銀行員工隱瞞交易，或向銀行工作人員撒謊。

紐約州警方表示，如果懷疑自己已成為詐騙目標，請立即停止與疑似騙子聯繫，不要再匯款或轉移任何資產，聯繫自己的金融機構，並向聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心(IC3)舉報，網址為 www.ic3.gov。如果懷疑自己或親人可能成為此類詐騙受害者，請立即與紐約州警方或當地執法機構聯繫。