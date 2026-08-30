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日落公園入室盜信用卡案 嫌犯疑似亞裔

記者胡聲橋╱紐約報導
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該名男子日前深夜闖入日落公園一家華裔住宅，盜走多張信用卡。(警方提供)
該名男子日前深夜闖入日落公園一家華裔住宅，盜走多張信用卡。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園近日發生一起入室盜竊案，一名男子深夜闖入日落公園華裔社區的一處私宅，取走了多張信用卡，便在多個地點消費受害者的信用卡。警方日前公布了這名嫌犯的照片，希望知情者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內，18日(周二)凌晨3時左右，一名身分不明的嫌疑人使用不明物體強行闖入9大道交51街附近的一處私人住宅。進入住宅後，嫌犯取走了一封郵件，裡面裝有一名36歲男性住戶的多張信用卡，隨後該嫌疑人在多個地點使用了這些信用卡。該嫌犯接著駕駛一輛白色吉普切諾基逃離現場，去向不明，案件中所幸無人受傷。

根據警方通過監控錄像獲取的嫌犯照片，這名嫌犯疑似為亞裔。在照片中，他膚色中等、身材微胖，留著極短的短髮，身穿白色汗衫和褐色短褲，腳上是一雙黑色人字拖鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

該名男子日前深夜闖入日落公園一家華裔住宅，盜走多張信用卡。(警方提供)
該名男子日前深夜闖入日落公園一家華裔住宅，盜走多張信用卡。(警方提供)

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙日落公園、屬市警66分局轄區內，時間約為18日凌晨3時左右，地點在9大道交51街附近的一處私人住宅。

  • 警方指出，嫌犯疑似以不明物體強行闖入屋內，之後拿走一封內裝多張信用卡的郵件，再到多個地點使用這些卡片消費。

  • 監控畫面顯示嫌犯疑似亞裔，膚色中等、身材微胖、極短髮，穿白色汗衫與褐色短褲、黑色人字拖鞋；目擊者可致電(800)577-TIPS(8477)或透過網站、簡訊、X與CS-NYC應用程式舉報。

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