更貴了… 91%紐約地鐵周邊1房公寓租金 今年漲87%

今年紐約市九成以上地鐵站周邊的一房公寓租金普遍較去年上漲。圖為布碌崙36街地點站。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： RentHop數據顯示，2026年紐約市地鐵站周邊一房租金普遍上漲，91%車站較去年更貴，曼哈頓與熱門布碌崙地段漲勢最明顯，僅少數區域逆勢下跌。

紐約租屋族想靠「多坐幾站」省房租，選擇可能愈來愈少。房地產平台RentHop最新分析顯示，今年全市91%的地鐵 站周邊一房公寓租金 普遍較去年上漲，高於2025年的87%，僅23個車站周邊租金下降。皇后區華人聚居的傑克森高地(Jackson Heights)一帶也在漲價之列，部分地鐵線周邊一房月租中位數已接近2500元。

RentHop根據各地鐵站周邊出租房源，製作2026年紐約市地鐵租金地圖，比較一房公寓租金中位數及年度變化。數據反映，租金漲勢已遍及多數地鐵線，而曼哈頓 核心商業區及交通樞紐附近，月租動輒超過4500元。

以皇后區傑克森高地-羅斯福大道/74街百老匯(Jackson Heights-Roosevelt Ave/74 St-Broadway)交通樞紐為例，E、F、M、R線周邊一房租金中位數為2495元，較去年上漲6.17%；同一地點7號線周邊則為2448元，上漲2.19%。對仰賴地鐵通勤的租客而言，交通便利地段的租金壓力持續增加。

進入曼哈頓後，價格差距更加明顯。聯合廣場(Union Square)N、Q、R、W線附近一房月租中位數已達5200元，4、5、6號線附近也要4850元；中央車站(Grand Central)7號線周邊則為4756元，較去年大漲8.09%。

時報廣場(Times Square)周邊一房租金也普遍超過4600元，先鋒廣場(Herald Square)部分地鐵線附近更接近5000元。全市最昂貴的地鐵站周邊則落在翠貝卡(Tribeca)，富蘭克林街(Franklin St)站附近一房租金中位數達6191元，較去年上漲3.98%。

高租金也不再只是曼哈頓現象。布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)、綠點(Greenpoint)、丹波(Dumbo)及布碌崙高地(Brooklyn Heights)等熱門地區租金維持高檔，其中F線約克街(York St)站附近一房租金中位數已達4840元，逐漸逼近曼哈頓部分地區。

不過，在全市普漲之際，仍有少數地區逆勢下滑。布碌崙百老匯交匯站(Broadway Junction)的A、C線附近一房租金中位數為2650元，較去年下降0.84%；哥倫布圓環(Columbus Circle)也名列租金下降的主要交通樞紐。

整體而言，今年地鐵租金地圖呈現的最大變化，是漲租範圍進一步擴大。去年已有87%的車站周邊一房租金上升，今年比率再增至91%，意味對希望在地鐵沿線尋找較低租金的紐約客而言，可選擇的區域正在縮小。

今年紐約市九成以上地鐵站周邊的一房公寓租金普遍較去年上漲。圖為布碌崙36街地點站。(美聯社)