我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

種族就業資料申報擬取消 紐約市府批：削弱反歧視執法

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦擬取消種族性別就業資料申報，紐約市府批削弱反歧視執法。(市長辦公室提供)
聯邦擬取消種族性別就業資料申報，紐約市府批削弱反歧視執法。(市長辦公室提供)

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦EEOC擬取消大型雇主等提交員工人口資料的制度，紐約市府與多地政府反對，指其將削弱發現職場歧視與執法能力。

聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔及性別資料的規定；紐約市府多個部門近日聯合表示反對，警告取消延續約60年的資料收集制度，將使政府更難發現職場差距、調查系統性歧視及執行民權法例。

市長公平與種族正義辦公室27日與市人權委員會(CCHR)、市性別平等委員會等機構發表聲明，敦促EEOC撤回提案。紐約市並與全國另外七個地方政府轄區共同提出反對意見。

EEOC的提案將取消EEO-1至EEO-6六類報告，以及與這些報告相關的資料保存規定。其中，EEO-1要求符合條件的私人雇主按職位類別，申報員工的種族、族裔及性別資料；其餘報告則涵蓋工會及學徒計畫、州與地方政府、中小學系統和高等教育機構。

這些申報制度始於1966年。市府表示，標準化的人口統計資料長期被政府執法機構、政策制定者、研究人員及勞工權益組織用於辨識不同行業和職位中的聘用、晉升及代表性差距，也可協助發現較大範圍的歧視模式。

市首席公平官兼MOERJ局長Afua Atta-Mensah表示，若無法取得相關資料，政府便更難看清哪些群體被排除在機會之外，也難以制定回應實際情況的政策。市人權委員會主席兼局長Christine Clarke則表示，員工人口資料有助執法部門發現不平等、追究雇主責任，並辨識對女性及有色人種造成不成比例影響的就業模式。

EEOC則在提案中表示，這些報告可能與平等就業法律相牴觸並引發憲法疑慮，所收集的資料並非執行反歧視法律所必需。委員會亦稱，雇主不論是否曾被指控歧視都須定期申報，相關制度每年令雇主承擔近2億7500萬元成本，EEOC本身另須花費近400萬元管理資料。

EEOC主席Andrea Lucas表示，在沒有具體歧視指控的情況下，要求機構按種族和性別分類員工，可能偏離「民權法」第7章要求平等對待個人的原則。她並稱，即使取消定期申報，EEOC在調查具體歧視投訴時要求雇主提交相關紀錄的權力仍不受影響。

該提案於7月23日在「聯邦公報」刊登，公眾意見期已於8月24日結束，EEOC在8月11日舉行了公聽會。目前措施仍處於擬議階段，尚未成為正式規定；委員會須審閱公眾意見及相關資料後，才會決定是否頒布最終規則。

紐約市府反對聯邦平等就業機會委員會擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔...
紐約市府反對聯邦平等就業機會委員會擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔及性別資料的規定。圖為星巴克因涉種族歧視引發抗議示威。(美聯社)

精華 FAQ

  • EEOC擬取消EEO-1至EEO-6六類報告及相關資料保存規定，內容涵蓋雇主、工會、學徒計畫、州地政府，以及中小學和高等教育機構的人口統計資料申報。

  • 紐約市府認為，這些標準化資料有助辨識聘用、晉升與代表性差距，也能協助發現系統性歧視；若取消，政府將更難執法並制定符合現況的反歧視政策。

  • EEOC稱相關報告可能與平等就業法律及憲法有疑慮，且並非執法所必需；委員會也指制度每年讓雇主負擔近2億7500萬元成本，並增加自身管理支出。

歧視 紐約市

上一則

納蘇郡擬開鍘非法按摩店 最高罰2.5萬元

下一則

更貴了… 91%紐約地鐵周邊1房公寓租金 今年漲87%
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市府支持商戶禁用人臉辨識 提案不限制警方及ICE

市府支持商戶禁用人臉辨識 提案不限制警方及ICE
市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪

市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪
審查簽證申請者社群資訊 哥大憲法研究機構提告聯邦

審查簽證申請者社群資訊 哥大憲法研究機構提告聯邦
紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

熱門新聞

國家運輸安全委員會(NTSB)人員在紐約皇后區拉瓜地亞機場，檢視加拿大航空噴射機與消防車相撞的殘骸。(路透資料照)

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

2026-08-27 15:00
紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站的類似案件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約多地驚見下水道拾荒案 警方調查多為無證客

2026-08-25 14:06
皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

2026-08-25 02:29
布碌崙拉丁學校何以躋身全國高中百強？(本報檔案照)

紐約明星高中名落孫山 布碌崙拉丁學校何以躋身全國百強？

2026-08-24 14:56
錫安教會創辦人、主任牧師金明日接受世界日報專訪，講述遭羈押九個月及獲釋赴美的經過。(記者戴慈慧／攝影)

專訪金明日／遭中羈九月：登飛美班機才知獲釋 30人擠1監、絕食抗議

2026-08-25 22:00
如今布碌崙大橋上有時甚至會出現超過100名沒有執照的攤販。（路透）

賺1000罰20元？布碌崙大橋變「跳蚤市場」無照攤販遍地

2026-08-24 12:14

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點