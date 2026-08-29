種族就業資料申報擬取消 紐約市府批：削弱反歧視執法
聯邦EEOC擬取消大型雇主等提交員工人口資料的制度，紐約市府與多地政府反對，指其將削弱發現職場歧視與執法能力。
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聯邦EEOC擬取消大型雇主等提交員工人口資料的制度，紐約市府與多地政府反對，指其將削弱發現職場歧視與執法能力。
聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔及性別資料的規定；紐約市府多個部門近日聯合表示反對，警告取消延續約60年的資料收集制度，將使政府更難發現職場差距、調查系統性歧視及執行民權法例。
市長公平與種族正義辦公室27日與市人權委員會(CCHR)、市性別平等委員會等機構發表聲明，敦促EEOC撤回提案。紐約市並與全國另外七個地方政府轄區共同提出反對意見。
EEOC的提案將取消EEO-1至EEO-6六類報告，以及與這些報告相關的資料保存規定。其中，EEO-1要求符合條件的私人雇主按職位類別，申報員工的種族、族裔及性別資料；其餘報告則涵蓋工會及學徒計畫、州與地方政府、中小學系統和高等教育機構。
這些申報制度始於1966年。市府表示，標準化的人口統計資料長期被政府執法機構、政策制定者、研究人員及勞工權益組織用於辨識不同行業和職位中的聘用、晉升及代表性差距，也可協助發現較大範圍的歧視模式。
市首席公平官兼MOERJ局長Afua Atta-Mensah表示，若無法取得相關資料，政府便更難看清哪些群體被排除在機會之外，也難以制定回應實際情況的政策。市人權委員會主席兼局長Christine Clarke則表示，員工人口資料有助執法部門發現不平等、追究雇主責任，並辨識對女性及有色人種造成不成比例影響的就業模式。
EEOC則在提案中表示，這些報告可能與平等就業法律相牴觸並引發憲法疑慮，所收集的資料並非執行反歧視法律所必需。委員會亦稱，雇主不論是否曾被指控歧視都須定期申報，相關制度每年令雇主承擔近2億7500萬元成本，EEOC本身另須花費近400萬元管理資料。
EEOC主席Andrea Lucas表示，在沒有具體歧視指控的情況下，要求機構按種族和性別分類員工，可能偏離「民權法」第7章要求平等對待個人的原則。她並稱，即使取消定期申報，EEOC在調查具體歧視投訴時要求雇主提交相關紀錄的權力仍不受影響。
該提案於7月23日在「聯邦公報」刊登，公眾意見期已於8月24日結束，EEOC在8月11日舉行了公聽會。目前措施仍處於擬議階段，尚未成為正式規定；委員會須審閱公眾意見及相關資料後，才會決定是否頒布最終規則。
EEOC擬取消EEO-1至EEO-6六類報告及相關資料保存規定，內容涵蓋雇主、工會、學徒計畫、州地政府，以及中小學和高等教育機構的人口統計資料申報。 紐約市府認為，這些標準化資料有助辨識聘用、晉升與代表性差距，也能協助發現系統性歧視；若取消，政府將更難執法並制定符合現況的反歧視政策。 EEOC稱相關報告可能與平等就業法律及憲法有疑慮，且並非執法所必需；委員會也指制度每年讓雇主負擔近2億7500萬元成本，並增加自身管理支出。
精華 FAQ
EEOC擬取消EEO-1至EEO-6六類報告及相關資料保存規定，內容涵蓋雇主、工會、學徒計畫、州地政府，以及中小學和高等教育機構的人口統計資料申報。
紐約市府認為，這些標準化資料有助辨識聘用、晉升與代表性差距，也能協助發現系統性歧視；若取消，政府將更難執法並制定符合現況的反歧視政策。
EEOC稱相關報告可能與平等就業法律及憲法有疑慮，且並非執法所必需；委員會也指制度每年讓雇主負擔近2億7500萬元成本，並增加自身管理支出。
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