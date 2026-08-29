種族就業資料申報擬取消 紐約市府批：削弱反歧視執法

聯邦擬取消種族性別就業資料申報，紐約市府批削弱反歧視執法。(市長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦EEOC擬取消大型雇主等提交員工人口資料的制度，紐約市府與多地政府反對，指其將削弱發現職場歧視與執法能力。

聯邦平等就業機會委員會(Equal Employment Opportunity Commission)擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔及性別資料的規定；紐約市 府多個部門近日聯合表示反對，警告取消延續約60年的資料收集制度，將使政府更難發現職場差距、調查系統性歧視 及執行民權法例。

市長公平與種族正義辦公室27日與市人權委員會(CCHR)、市性別平等委員會等機構發表聲明，敦促EEOC撤回提案。紐約市並與全國另外七個地方政府轄區共同提出反對意見。

EEOC的提案將取消EEO-1至EEO-6六類報告，以及與這些報告相關的資料保存規定。其中，EEO-1要求符合條件的私人雇主按職位類別，申報員工的種族、族裔及性別資料；其餘報告則涵蓋工會及學徒計畫、州與地方政府、中小學系統和高等教育機構。

這些申報制度始於1966年。市府表示，標準化的人口統計資料長期被政府執法機構、政策制定者、研究人員及勞工權益組織用於辨識不同行業和職位中的聘用、晉升及代表性差距，也可協助發現較大範圍的歧視模式。

市首席公平官兼MOERJ局長Afua Atta-Mensah表示，若無法取得相關資料，政府便更難看清哪些群體被排除在機會之外，也難以制定回應實際情況的政策。市人權委員會主席兼局長Christine Clarke則表示，員工人口資料有助執法部門發現不平等、追究雇主責任，並辨識對女性及有色人種造成不成比例影響的就業模式。

EEOC則在提案中表示，這些報告可能與平等就業法律相牴觸並引發憲法疑慮，所收集的資料並非執行反歧視法律所必需。委員會亦稱，雇主不論是否曾被指控歧視都須定期申報，相關制度每年令雇主承擔近2億7500萬元成本，EEOC本身另須花費近400萬元管理資料。

EEOC主席Andrea Lucas表示，在沒有具體歧視指控的情況下，要求機構按種族和性別分類員工，可能偏離「民權法」第7章要求平等對待個人的原則。她並稱，即使取消定期申報，EEOC在調查具體歧視投訴時要求雇主提交相關紀錄的權力仍不受影響。

該提案於7月23日在「聯邦公報」刊登，公眾意見期已於8月24日結束，EEOC在8月11日舉行了公聽會。目前措施仍處於擬議階段，尚未成為正式規定；委員會須審閱公眾意見及相關資料後，才會決定是否頒布最終規則。

紐約市府反對聯邦平等就業機會委員會擬取消大型雇主及其他機構定期提交員工種族、族裔及性別資料的規定。圖為星巴克因涉種族歧視引發抗議示威。(美聯社)