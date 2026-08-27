布萊克曼態度大轉彎 宣布長島納蘇終止ICE合作協議

長島納蘇郡郡長布萊克曼26日宣布，當地將遵守禁止與ICE合作的新法。圖為年初布萊克曼在布碌崙(布魯克林)8大道舉行造勢活動。(記者顏潔恩／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 納蘇郡宣布遵守新法，終止與ICE的合作協議。

納蘇郡宣布遵守新法，終止與ICE的合作協議。 重點二： 布萊克曼原反對新法，後因傳票壓力態度轉彎。

布萊克曼原反對新法，後因傳票壓力態度轉彎。 重點三：紐約15名郡警長提告霍楚，爭議延燒至聯邦法院。

紐約州「地方警察處理地方犯罪」(Local Cops Local Crimes Act)法案25日起生效，原本聲稱不執行此法的長島 納蘇郡郡長、共和黨紐約州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)態度大轉彎，於26日宣布納蘇郡將遵守禁止與美國移民及海關執法局(ICE )合作的新法，並終止與ICE的合作協議。

納蘇郡曾於2025年與ICE簽訂兩項協議，其中包括讓10名警察接受授權、協助ICE移民執法，以及將郡監獄的空間出租給聯邦政府；布萊克曼過去也一直是紐約州支持地方政府與ICE合作的要角之一，並多次批評州長霍楚 (Kathy Hochul)推動這項新法。

不過，在州檢察長詹樂霞(Letitia James)向納蘇郡警察局和警長辦公室發出傳票後，當地政府已改弦易轍，表示會遵守該法；「這是我擔任郡長以來最悲傷的日子之一」，布萊克曼在26日的記者會上說，他認為這項禁令會讓納蘇郡變得危險。

他表示，雖然協議將被終止，但納蘇郡仍會在其他刑事案件等合法範圍內與ICE合作，「我們會像與其他聯邦合作夥伴一樣與ICE合作」。

與此同時，紐約州的15名郡警長已對霍楚和詹樂霞在聯邦法院提起訴訟，挑戰上述新法的合法性，參與訴訟的包括倫斯勒郡(Rensselaer)、聖勞倫斯郡(St. Lawrence)、韋恩郡(Wayne)、布魯姆郡(Broome)、麥迪遜郡(Madison)、卡特羅格斯郡(Cattaraugus)、奧蘭治郡(Orange)、傑佛遜郡(Jefferson)、薩拉托加郡(Saratoga)、劉易斯郡(Lewis)、富蘭克林郡(Franklin)、特拉華郡(Delaware)、富爾頓郡(Fulton)、奧斯威戈郡(Oswego)、以及卡尤加郡(Cayuga)等郡的警長。

這些警長認為，與ICE的合作是維護公共安全的重要工具，但霍楚則表示，新法旨在保障地方公共安全，並減少紐約地方執法機構直接參與ICE民事移民執法。

「這起訴訟不過是毫無意義地浪費納稅人的錢，法院此前已拒絕暫停這項法律的實施，我們有信心法院這次也會作出相同裁決」，霍楚和詹樂霞在一項聲明中回應稱，在此期間，將要求紐約州所有執法機構都遵守法律。

值得注意的是，納蘇郡並未加入這起訴訟中，然而這場法律與政治角力也讓布萊克曼與霍楚之間的州長選戰更加備受關注。

長島納蘇郡郡長、共和黨紐約州長候選人布萊克曼26日宣布，納蘇郡將遵守禁止與美國移民及海關執法局(ICE)合作的新法，並終止與ICE的合作協議。圖為ICE幹員在一次執法行動中。(路透)