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「第二居所稅」豁免申請延至10月 市府誤通知上千居民認錯

記者顏潔恩／紐約報導
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曼達尼市府宣布，將「第二居所稅」的豁免申請期限再延至10月6日。(路透)
曼達尼市府宣布，將「第二居所稅」的豁免申請期限再延至10月6日。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：市府誤寄逾1200封第二居所稅通知給主要住所居民。
  • 重點二：豁免申請期限已兩度延後，最新展延至10月6日。
  • 重點三：逾5500人已申訴，約2900件獲准，訴訟屋主也過關。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)市府承認，在推行「第二居所稅」(pied-à-terre tax)政策期間，錯誤通知了超過1200名紐約市居民，稱他們可能需要繳納這項稅款；市府律師25日也在提交的文件中透露，將延長部分屋主的豁免申請期限至10月6日(周二)。

這已是曼達尼市府第二次延後申請期限，原定期限為8月底，在新稅制推出後引發大規模反彈，市府便把期限延至9月18日，如今再延到10月6日。

當時這項針對紐約市豪宅及第二住所的新稅制推出後，市財政局(DOF)向約1萬7000名紐約人寄出通知，提醒他們可能面臨額外稅單，但也可提出申訴，證明房屋是自己的主要住所。

不過，市財政局最近在法庭文件中承認，其中至少1210封通知被錯誤寄往實際上屬於主要住所的房產地址；市府表示，隨著取得更多2025年個人所得稅資料，正努力修正這項錯誤。

市財政局近日取得州府提供的2025年最新稅務資料，因此預計在8月31日(周一)前再寄出約1萬800封通知，提醒屋主必須證明房產是自己的主要住所，否則可能需要繳納這項附加稅。

其中包括約6400個由公司或信託持有的房產，以及約4400個市財政局目前無法確認是否為主要住所的地址；當局發言人表示，市府一直希望確保紐約居民有足夠的時間和資訊，因此決定將豁免申請期限延長至10月6日，讓符合條件的屋主有更多時間提出申請。

截至25日，至少有5500名收到通知的居民提出申訴，其中約2900件已獲批准，另外共有約1萬1000人開始申請豁免。

「第二居所稅」推行後，史泰登島曾有五名屋主聯合提告市府，他們的代表律師則是曾擔任前市長亞當斯(Eric Adams)第一副市長的馬斯楚(Randy Mastro)；馬斯楚表示，市府最新發布的這些文件基本上等同於承認此次新稅制推行出現「重大失誤」。

他批評說，市府未事先確認哪些房屋真正符合課稅條件，反而將舉證責任轉嫁給紐約居民，迫使他們證明「自己確實住在自己的房子裡」；針對先前發起訴訟的五名屋主，市府也表示，他們的豁免申請已獲批准。

精華 FAQ

  • 市府表示，因誤寄通知與資料比對仍在修正中，為確保符合資格的屋主有足夠時間蒐集證明並提出申請，決定把期限再延長到10月6日。

  • 市府在法庭文件中承認，至少有1210封通知被錯誤寄到實際屬於主要住所的房產地址，讓原本不該被列入課稅名單的居民收到警示。

  • 截至25日，至少有5500名收到通知的居民提出申訴，其中約2900件已獲批准，另有約1萬1000人開始申請豁免，顯示受影響屋主反應踴躍。

紐約市 曼達尼

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