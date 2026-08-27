「第二居所稅」豁免申請延至10月 市府誤通知上千居民認錯

曼達尼市府宣布，將「第二居所稅」的豁免申請期限再延至10月6日。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 市府誤寄逾1200封第二居所稅通知給主要住所居民。

市府誤寄逾1200封第二居所稅通知給主要住所居民。 重點二： 豁免申請期限已兩度延後，最新展延至10月6日。

豁免申請期限已兩度延後，最新展延至10月6日。 重點三：逾5500人已申訴，約2900件獲准，訴訟屋主也過關。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府承認，在推行「第二居所稅」(pied-à-terre tax)政策期間，錯誤通知了超過1200名紐約市居民，稱他們可能需要繳納這項稅款；市府律師25日也在提交的文件中透露，將延長部分屋主的豁免申請期限至10月6日(周二)。

這已是曼達尼市府第二次延後申請期限，原定期限為8月底，在新稅制推出後引發大規模反彈，市府便把期限延至9月18日，如今再延到10月6日。

當時這項針對紐約市豪宅及第二住所的新稅制推出後，市財政局(DOF)向約1萬7000名紐約人寄出通知，提醒他們可能面臨額外稅單，但也可提出申訴，證明房屋是自己的主要住所。

不過，市財政局最近在法庭文件中承認，其中至少1210封通知被錯誤寄往實際上屬於主要住所的房產地址；市府表示，隨著取得更多2025年個人所得稅資料，正努力修正這項錯誤。

市財政局近日取得州府提供的2025年最新稅務資料，因此預計在8月31日(周一)前再寄出約1萬800封通知，提醒屋主必須證明房產是自己的主要住所，否則可能需要繳納這項附加稅。

其中包括約6400個由公司或信託持有的房產，以及約4400個市財政局目前無法確認是否為主要住所的地址；當局發言人表示，市府一直希望確保紐約居民有足夠的時間和資訊，因此決定將豁免申請期限延長至10月6日，讓符合條件的屋主有更多時間提出申請。

截至25日，至少有5500名收到通知的居民提出申訴，其中約2900件已獲批准，另外共有約1萬1000人開始申請豁免。

「第二居所稅」推行後，史泰登島曾有五名屋主聯合提告市府，他們的代表律師則是曾擔任前市長亞當斯(Eric Adams)第一副市長的馬斯楚(Randy Mastro)；馬斯楚表示，市府最新發布的這些文件基本上等同於承認此次新稅制推行出現「重大失誤」。

他批評說，市府未事先確認哪些房屋真正符合課稅條件，反而將舉證責任轉嫁給紐約居民，迫使他們證明「自己確實住在自己的房子裡」；針對先前發起訴訟的五名屋主，市府也表示，他們的豁免申請已獲批准。