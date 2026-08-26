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美網100元優惠票1000張 紐約市民26日上午開搶 每人限購2張

記者顏潔恩／紐約報導
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紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100...
紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100元。（記者何振忠／攝影）

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)25日宣布，紐約市與美國網球協會(USTA)將推出1000張優惠美國網球公開賽(US Open)門票，搶票活動將於今(26)日上午10時開始，僅紐約市民可參與，每人最多限購兩張、每張100元。

根據市府發布的公告，門票將採取先到先得的方式發放，優惠票包含不同種類的座位與入場券，包括進入皇后區亞瑟阿許球場(Arthur Ashe Stadium)、路易斯阿姆斯壯球場(Louis Armstrong Stadium)、以及賽事場地的通行證(Grounds Pass)，這些門票適用於8月30日(周日)至9月8日(周二)期間舉行的正賽(Main Draw)。

紐約市長曼達尼25日宣布，紐約市與美國網球協會(USTA)將推出1000張優惠美...
紐約市長曼達尼25日宣布，紐約市與美國網球協會(USTA)將推出1000張優惠美國網球公開賽門票。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100...
紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100元。（記者何振忠／攝影）

2026年美網即將在30日開打，目前市場的價格已經高很多，據悉第一輪比賽的最低入場價格約為197元，整個賽事60個場次的平均最低入場價格283元，男女單打決賽的平均價格則為約534元；且若是熱門場次，價格還更高。

曼達尼表示，此前外界一直在關注美網公開賽門票的價格，抱怨和許多體育賽事一樣，價格逐年上漲，覺得自己沒有機會參與，「我們的目標就是盡可能讓更多的紐約人有機會參與這樣一場精彩的賽事。」美國網球協會(USTA)執行長Craig Tiley也在聲明中表示，希望讓更多的人能夠看網球和美國網球公開賽。

有興趣的市民可瀏覽https://shorturl.at/j1NMN搶票，購票時需輸入郵遞區號(ZIP Code)。

紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100...
紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100元。（記者何振忠／攝影）

紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100...
紐約市與美國網球協會釋出1000張美網公開賽的門票，提供紐約市民搶票，每張100元。（記者何振忠／攝影）

精華 FAQ

  • 紐約市長曼達尼宣布，紐約市將與美國網球協會(USTA)合作推出這批優惠門票，希望讓更多紐約市民能以較低價格進場觀賽。

  • 搶票活動在26日上午10時開始，採先到先得方式發放，僅限紐約市民參與，每人最多可購買2張，每張售價100元。

  • 優惠票包含Arthur Ashe Stadium、Louis Armstrong Stadium及Grounds Pass，適用8月30日至9月8日的正賽；市民需上指定連結並輸入ZIP Code購票。

紐約市 曼達尼

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