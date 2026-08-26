保護移民 紐約州長霍楚：州警禁與ICE合作法案 生效

紐約州長霍楚25日宣布，紐約州禁止地方執法機構與ICE簽訂287(g)合作協議的新法正式生效。(取自州長辦公室Flickr)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州長霍楚宣布，禁止地方警力與ICE簽署287(g)合作協議的新法生效，目的是限制地方資源介入聯邦民事移民執法，同時保留重大刑案的聯邦合作空間。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)25日宣布，紐約州禁止地方執法機構與美國移民 及海關執法局(ICE)簽訂287(g)合作協議的新法正式生效；這項被稱為「地方警察處理地方犯罪」(Local Cops Local Crimes Act)的法案，於今年5月簽署成法，是紐約州一系列移民保護措施的一部分。

新法旨在確保地方警察及執法機構能夠專注於維護社區治安、而不是被調派協助ICE執行聯邦民事移民執法，避免地方政府的重要警力與資源被分散。

據該法案細則，州府規定在未年三年，禁止地方政府與ICE簽署新的合作協議，並限制地方監獄為ICE羈押移民，基本上ICE不能透過地方警察或利用當地政府的資源來處理移民相關事宜。

不過，該法律並不全面禁止紐約市警(NYPD)或地方警察與聯邦執法機構合作，若涉及嚴重的刑事犯罪，地方警察仍可以跟ICE、聯邦調查局(FBI)或其他聯邦機構合作，共同調查犯罪、追捕犯罪嫌疑人等。

另一方面，紐約州檢察長辦公室目前新成立的「移民信任辦公室」(Office of Immigrant Trust)，將負責協助調查違反「地方警察處理地方犯罪」法律的行為，包括要求相關人士提供文件和紀錄、進行調查約訪，並在必要時提起民事訴訟。

「當ICE在我們的街道上犯下暴行時，我們不會坐視不管，不會允許地方警察被轉變成ICE特工，去執行民事移民執法，」霍楚說道，從今天開始，ICE不能再利用由地方政府出資的警力，協助川普政府推動其移民執法政策。

她同時駁斥了終止地方警察與ICE的合作會危及公共安全的說法，並指出，紐約州共有62個郡，在去年之前，只有一個郡與ICE簽訂相關協議；而即使沒有這些協議，紐約州的犯罪率仍持續下降。

她進一步表示，目前有53個郡從未與ICE簽訂這類合作協議，其中七個甚至名列「US News & World Report」評選的全美25個最安全的郡。

她也批評聯邦移民執法部門近年來的執法方式，認為ICE在全國各地的行動已經出現缺乏克制、暴力以及過度執法的問題；她表示，正是因為這些她認為的濫權行為，她簽署了另一項法律，賦予民眾起訴ICE探員的權利。