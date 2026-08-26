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「違法又危險」 紐約多地驚見下水道拾荒案 多為無證客

記者馬璿／紐約報導
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今夏，紐約市出現多起闖入下水道拾荒的事件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)
今夏，紐約市出現多起闖入下水道拾荒的事件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市近期多處傳出下水道拾荒案件，警方鎖定多為無證移民，市府則強調此舉不僅違法，也可能因有毒氣體與淹水等風險危及生命。

紐約市今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙(布魯克林)、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站(Penn Station)的類似案件。警方釋出監視器畫面可看見，三個身穿連身工作服、頭戴頭燈的嫌犯從車站附近的人孔蓋鑽出，目前尚未逮捕任何涉案人士。警方研判，這類頻繁現身鏡頭的地下拾荒客多為無證移民，專門潛入紐約老舊下水道系統尋找有價值物品。市府官員警告，闖入行為「不僅違法又極度危險」。

根據警方公布的監視器畫面顯示，18日凌晨4時許，一群人從32街交第7大道路口的人孔蓋爬出，其中一名嫌犯在看見有人錄影時，刻意將頭撇開避免被拍到五官。警方表示，雖然這起案件尚無人被捕，但過去類似案件中已有嫌疑人遭指認或逮捕，惟因屬初犯，涉案輕罪最終遭撤銷，或檢方乾脆不予起訴。

警方指出，這種「拾荒文化」源自委內瑞拉等國，隨著2022年起移民危機導致該國國民大量湧入紐約而傳入本地。事後對下水道進行的檢查顯示，這些事件並未對基礎設施造成威脅。

對此市府官員強調，擅自闖入人孔蓋「既違法又極度危險」。紐約市環境保護局(DEP)發言人表示，「DEP與治安合作夥伴密切合作，以確保全紐約市重要基礎設施的安全與保障。進入下水道系統既違法又極度危險。下水道內存在多種危險，包括有毒甚至致命氣體、地面不穩、淹水風險及密閉空間。基於這些原因，民眾絕不應進入管道、排水溝、雨水井、人孔蓋或排放口。」

在附近工地工作的建築工人麥肯(Matt McCann)表示，自己以前就見過這些「地下不速之客」。他表示，「我不知道他們在下面到底在幹嘛，因為他們穿著防水連身褲，還戴著像礦工那樣的頭燈。」

今年初夏，監視器也曾拍到布碌崙與皇后區有數個小團體從下水道爬出。5月威廉斯堡(Williamsburg)與格雷夫森德(Gravesend)發生的案件中，警方逮捕四人，遭起訴者向警方供稱是在下水道尋找值錢物品。皇后區亦至少發生一起類似案件並有人被捕，但檢方最終未予起訴。

精華 FAQ

  • 案件除發生在布碌崙與皇后區外，紐約市警局也在調查賓州車站附近一起類似事件，顯示這類行為已擴散到市區多個地點。

  • 警方指出，監視器拍到的嫌犯常成群出現、穿著工作服並佩戴頭燈，行為模式與近年自委內瑞拉等地湧入紐約的無證移民拾荒團體相似。

  • 市府強調此舉既違法又極度危險，因下水道內可能有有毒甚至致命氣體、地面不穩、積水與密閉空間，民眾不應進入任何管道或人孔蓋。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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