「違法又危險」 紐約多地驚見下水道拾荒案 多為無證客

今夏，紐約市出現多起闖入下水道拾荒的事件。圖為人孔蓋示意圖。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市近期多處傳出下水道拾荒案件，警方鎖定多為無證移民，市府則強調此舉不僅違法，也可能因有毒氣體與淹水等風險危及生命。

紐約市 今夏出現多起闖入下水道拾荒的事件，除布碌崙 (布魯克林 )、皇后區外，紐約市警局(NYPD)亦在調查一起上周發生在賓州車站(Penn Station)的類似案件。警方釋出監視器畫面可看見，三個身穿連身工作服、頭戴頭燈的嫌犯從車站附近的人孔蓋鑽出，目前尚未逮捕任何涉案人士。警方研判，這類頻繁現身鏡頭的地下拾荒客多為無證移民，專門潛入紐約老舊下水道系統尋找有價值物品。市府官員警告，闖入行為「不僅違法又極度危險」。

根據警方公布的監視器畫面顯示，18日凌晨4時許，一群人從32街交第7大道路口的人孔蓋爬出，其中一名嫌犯在看見有人錄影時，刻意將頭撇開避免被拍到五官。警方表示，雖然這起案件尚無人被捕，但過去類似案件中已有嫌疑人遭指認或逮捕，惟因屬初犯，涉案輕罪最終遭撤銷，或檢方乾脆不予起訴。

警方指出，這種「拾荒文化」源自委內瑞拉等國，隨著2022年起移民危機導致該國國民大量湧入紐約而傳入本地。事後對下水道進行的檢查顯示，這些事件並未對基礎設施造成威脅。

對此市府官員強調，擅自闖入人孔蓋「既違法又極度危險」。紐約市環境保護局(DEP)發言人表示，「DEP與治安合作夥伴密切合作，以確保全紐約市重要基礎設施的安全與保障。進入下水道系統既違法又極度危險。下水道內存在多種危險，包括有毒甚至致命氣體、地面不穩、淹水風險及密閉空間。基於這些原因，民眾絕不應進入管道、排水溝、雨水井、人孔蓋或排放口。」

在附近工地工作的建築工人麥肯(Matt McCann)表示，自己以前就見過這些「地下不速之客」。他表示，「我不知道他們在下面到底在幹嘛，因為他們穿著防水連身褲，還戴著像礦工那樣的頭燈。」

今年初夏，監視器也曾拍到布碌崙與皇后區有數個小團體從下水道爬出。5月威廉斯堡(Williamsburg)與格雷夫森德(Gravesend)發生的案件中，警方逮捕四人，遭起訴者向警方供稱是在下水道尋找值錢物品。皇后區亦至少發生一起類似案件並有人被捕，但檢方最終未予起訴。