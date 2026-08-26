眾院再索皇后區地檢移民政策紀錄 令9月7日前提交

聯邦眾議院司法委員會共和黨領導層24日再次致函皇后區 地區檢察官凱茲 (Melinda Katz)，要求她最遲於9月7日前，提交地檢處理非公民被告案件、考慮移民 後果及與聯邦移民機關往來的紀錄；信中警告，若要求繼續未獲處理，委員會可能採取強制取證程序。目前尚未正式發出傳票。

該封四頁追函由眾院 司法委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員喬丹(Jim Jordan)，以及移民完整性、安全及執法小組主席、加州共和黨眾議員麥克林托克(Tom McClintock)簽署。

兩人表示，委員會5月27日首次要求資料，凱茲雖於6月10日回函，但迄今沒有提交任何材料。凱茲當時主張，是否依州法起訴個別人士屬地方檢控權，國會的要求涉及憲法第十修正案保留予各州的警察權；她也稱，全面搜尋涉及非公民的通訊並不可行，部分資料另受披露限制。

司法委員會在新函中反駁，國會有權監督移民政策、刑事執法及司法程序；地方檢控決定若影響聯邦移民法實施，也屬國會可調查範圍。委員會並指，凱茲未解釋為何不能至少交出與單一職位，即地檢移民事務專員，有關的通訊和公開報告曾提及的個案材料。

根據5月27日原函，委員會要求取得2020年1月1日至今六大類資料，包括地檢與聯邦移民暨海關執法局(ICE)的往來、涉及非公民的檢控及保釋政策、考慮附帶移民後果的已結或未結案件，以及與市警和市懲教局就移民執法進行的通訊。

皇后區地檢資料顯示，凱茲2020年設立移民事務專員職位，原因是部分刑事定罪除刑罰外，還可能令非公民遭遞解或失去其它移民利益。專員協助檢察官評估認罪選項，在個案情況適當時避免不必要的移民後果；地檢過往亦強調，最終處分應盡量接近同等情況下公民被告所得的結果。

委員會則質疑，按移民身分調整控罪或認罪條件可能構成對非公民的「優惠待遇」，甚至可能涉及聯邦民權法。盡管如此，其為委員會共和黨領導層提出的指控，目前並非法院裁決，也沒有司法裁定皇后區地檢的相關政策違法。

委員會引用地檢年度報告稱，凱茲2021年批准27宗具有重大移民後果的案件重新認罪；2020年則有21名被告的定罪獲減輕或撤銷，另有六宗由地檢建議州長赦免，以免被告面臨遞解。

凱茲曾援引聯邦最高法院2010年的「帕迪拉訴肯塔基州案」(Padilla v. Kentucky)，說明刑事定罪的移民後果須受到重視。司法委員會則表示，該裁決確立的是辯護律師告知非公民當事人遞解風險的責任，並未直接授權或禁止檢察官在控罪及認罪協商中考慮移民後果。