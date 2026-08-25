「地基鬆軟安全堪憂」華埠社區人士致信市府 反曼哈頓監獄建案

華埠多名社區人士聯合致信市長及議長，呼籲當局重新評估地質結構對曼哈頓監獄工程的影響。圖為曼哈頓華埠監獄工地。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠多個社區組織的負責人近日聯名致信紐約市 當局，呼籲重新評估曼哈頓區監獄建案，因為最新發布的一項報告指出，監獄所在地塊位於歷史上的積水地帶，地基鬆軟、地下水位極高，興建大型高層建築的安全性堪憂。

公開信的聯署人包括社區組織「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)聯合創始人李佩欣(Vic Lee)、堅尼路以南鄰里聯盟(NUBC)聯合創始人李卓勳(Jan Lee)、亞洲人平等會執行主任余思亮(Thomas Yu)、華人 策劃協會主席兼執行長何永康(Wayne Ho)以及美國華人博物館(MOCA)館長李汝乾(Micheal Lee)等，收信人則包括市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市議長朱曼寧(Julie Menin)、副市長克爾森(Julia Kerson)和市府「關閉雷克島沙皇」卡普蘭(Dana Kaplan)。

公開信引述一份由工程與環境領域諮詢機構Langan發布的長達558頁的工程地理學報告所指出的地理環境隱憂，稱擬建的監獄大樓可能會存在地基不穩、擋土牆變形、地面沉降等問題，給周邊社區造成安全隱患。曼哈頓蘇荷區建築師比亞羅斯基(William Bialosky)在「紐約每日新聞」(Daily News)今年7月的一篇專欄中對報告作了解讀。

根據比亞羅斯基的解讀，監獄地基位於曼哈頓下城「集水池」(Collect Pond)遺址上，淺層地表由歷史填土、淤泥、軟黏土和砂礫等鬆軟材質構成，淤泥的含水率高達445%，使此處地下水位幾乎為零，而能夠有效承載建築的堅硬基岩則深埋於地下100呎處。為應對這種環境，周邊已建成的建築多採用木質樁柱打底，將建築直接「托舉」至鬆軟的土層之上。

在建設初期，工程人員必須先用緻密的混凝土樁牆在地基外圍形成隔水層，方能進行進一步施工。在擋土牆建設期間，必須持續抽水排水，然而報告指出，抽水作業會導致地基外的地下水位下降，使周邊建築下方的木樁暴露在空氣中，加速腐朽；同時，周邊高含水量的地層被抽乾後，土壤會被壓實，導致地面沉降。據估算，在現有的工程條件下，監獄大樓的四面擋土牆均會向內發生彎曲，地面沉降將延伸至牆外90呎的範圍內。

比亞羅斯基還援引歷史紀錄，指出該地塊分別曾在1838年、1928年和1939年進行過大型監獄建設，但效果都不彰。本次監獄大樓工程，其地基深度將超過歷史上的所有建設。

曼哈頓監獄工程預算達到160億元，預計2032年完工。該工程是「關閉雷克島監獄」政策的配套項目，島上舊監獄關閉後，在押人員將被分散至各區刑事法院附近的區級監獄關押。根據此前的立法，雷克島監獄須在2027年關閉，但根據現有各區監獄的工程進度，這一目標已不可能完成。對此市議長朱曼寧曾表示，市議會或將考慮制訂新的立法以推遲截止時間，但「關閉雷克島、關押人員分散至各區」的總體方向將不會改變。

針對上述質疑，市府與承包商7月聯合發布的一份報告回應稱，施工方將採用一種由重疊混凝土樁構成的連續地下擋土牆技術，會有效控制地下水和地基位移的問題，將對周邊建築的影響降至最低。該技術現已在哈德遜河隧道等大型工程中應用。