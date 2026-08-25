華人護理員涉竊長者個資 1年開5信用卡帳戶盜刷13.8萬

皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)56歲華人居家護理員周Doris，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。(納蘇郡警局)

皇后區奧克蘭 花園(Oakland Gardens)一名56歲華人 居家護理員，涉嫌利用照顧長者期間取得的個人資料，在一年內開設五個信用卡帳戶並以對方名義申請汽車貸款，未經授權款項合計超過13萬8000元。

根據長島納蘇郡(Nassau County)警方電子犯罪小組詐欺與偽造部門調查，嫌犯周Doris(Doris Chou，音譯)在當時擔任花園市公園(Garden City Park)一名69歲婦女的居家護理員。警方指出，從2023年11月17日至2024年11月21日期間，她涉嫌在受害者不知情及未經許可的情況下使用其身分資料，先後開設五個信用卡帳戶，並以受害者身分辦理汽車貸款，累計未經授權支出超過13萬8000元。警方在2025年7月21日接到報案。

經調查後，周Doris於今年8月21日向探員投案，過程中未發生衝突。警方以一項二級重大竊盜罪、一項三級重大竊盜罪及六項一級身分盜竊罪將她拘捕。其中，二級重大竊盜罪為C級重罪，也是目前最高控罪；其餘三級重大竊盜及一級身分盜竊均屬D級重罪。

法院紀錄顯示，周Doris於21日上午在納蘇郡第一地區法院法官William Bodkin面前過堂，對八項控罪均表示不認罪。法院准許她無須繳納保釋金，在案件審理期間獲釋，並向受害者簽發臨時保護令。

周Doris的下一次出庭時間為8月31日上午，案件將由納蘇郡地區法院法官Anthony William Paradiso處理，日程標示為「Indictment Control」。這一程序通常用於重罪案件在地方法院階段追蹤檢方是否將案件提交大陪審團，並不代表目前已取得正式起訴書。現階段法院紀錄，仍將上述八項罪名列為逮捕控罪。

案件也再次凸顯依賴他人照護的長者可能面臨的財務風險。紐約州政府將護理員、親友等利用信任關係取得長者財產或財務資料，列為長者財務剝削的一種形式，提醒家屬留意銀行帳戶、信用卡消費或資產轉移突然出現異常，以及長者帳單或財務習慣出現不尋常變化。

州府並建議，聘請家庭護理員時可盡量透過有認證的機構，事前查核工作及推薦資料；涉及長者財務時，可由可信任的第三方定期檢查銀行及信用卡帳單，並避免在沒有必要的情況下讓照護人員取得社安號碼、銀行帳戶、信用卡或其他敏感財務資訊。若發現異常交易，應盡快聯絡銀行及執法部門。