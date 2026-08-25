曼達尼擬耗資40億重修BQE 計畫2040完工 延壽至2080

市長曼達尼決定不拆除BQE三重懸臂路段，而是花十年時間修繕，將其使用壽命延長至2080年。(記者范航瑜／攝影)

市長曼達尼 24日宣布，布碌崙 (布魯克林 )-皇后區高速公路(BQE)上日漸老化的三重懸臂(triple cantilever)路段不會被拆除，市政府計畫修建一條臨時繞行道路，從而為耗資40億元，為期十年的BQE修建工程騰出空間。重修工程計畫於2030年開工，2040年完工，從而使該路段的壽命延長至2080年。

市交通局的計畫是在緊靠三重懸臂路段的佛曼街(Furman Street)沿線，在大西洋大道(Atlantic Avenue)和哥倫比亞高地(Columbia Heights)之間修建一條臨時的雙層繞行高速公路，該臨時路段長約0.4哩，並將延伸至布碌崙大橋引橋，最終與BQE其他路段連接。

每天有13萬車次通過三重懸臂路段，為了避免大量車流湧入當地街道，曼達尼及其團隊決定不拆除舊路段，而是以修補為主要手段。為了減少工程量並盡快完工，市交通局承諾BQE重建路段仍將保持雙向兩車道。

「幾十年來，歷屆政府都未能對BQE中央段進行緊急的長期維修，但我們不能再繼續等待完美的解決方案了」，曼達尼在一份聲明中表示，「這項計畫讓我們能夠在不拖慢城市運轉速度或浪費數十年時間進行空想的情況下，安全地修復BQE。不作為的代價太高，紐約市民面臨的風險也太大，我們不能再拖延了」。

市府表示，為了維持BQE三重懸臂路段的正常運轉，市府每年花費1億6000萬元維護。實施這項為期十年的工程將耗資40億元，從而保證在今後半個世紀內都可以安全使用這個路段。

2018年，白思豪(Bill de Blasio)政府計畫在布碌崙高地長廊(Brooklyn Heights Promenade)上方建造一條六車道替代高速公路，但遭到強烈反對，計畫被迫擱置，只是將三車道改為兩車道，以減輕對路段老舊結構的負荷。白思豪的繼任者亞當斯(Eric Adams)試圖說服聯邦政府出資重建BQE三重懸臂路段，使其能夠再使用一個世紀，他也考慮將路段拓寬至六車道，但都未獲聯邦政府批准。曼達尼政府的方案看似旨在減少反對聲浪，使重建計畫能盡快實施。

根據市府消息，新重建項目將影響眾多公園區域，市交通局計畫請求州府徵用公園用地作為該項目的一部分，工程結束後將拆除臨時道路並恢復綠地。

布碌崙高地(Brooklyn Heights)居民以及其他公民團體和環保組織於2024年組成聯盟，呼籲市州府重新規劃整個BQE走廊(從韋拉扎諾大橋開始)，並逐步淘汰BQE。他們認為，世界各地有許多拆除高速公路的成功案例可以借鑑。不過州府一直未表現出拆除這條高速公路的意願。

市交通局官員稱，新項目將於2028年中啟動環境評估，並於2029年施工，隨後於下一年將交通轉移到繞行路段。

市長曼達尼決定不拆除BQE三重懸臂路段，而是花十年時間進行修繕，將其使用壽命延長至2080年。(歐新社)