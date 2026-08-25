紐約人安全感漸下降 最新調查：44%無應急儲蓄

Cashback Loans的調查發現差不多一半紐約人沒有應急儲蓄。(美聯社)

俗話說，天有不測風雲。一次意外的交通事故或一場重病都需要一個家庭有充分的應急儲蓄可供使用。然而最近的一項新調查發現，許多紐約人根本沒有任何儲蓄來應對這些緊急情況。

根據Cashback Loans的調查顯示，44%的紐約人沒有應急儲蓄，這意味著將近一半紐約人沒有為失業、醫療帳單、汽車維修或其他意外情況預留資金。紐約州 與阿拉巴馬州(Alabama)和俄亥俄州 (Ohio)並列，在應急儲蓄缺失率上排名第17位。

目前紐約人的財務安全感正呈下降趨勢。超過60%的紐約人表示，現在比五年前更難獲得財務安全感，有五分之一紐約人表示，他們不相信自己能夠獲得財務安全感。隨著食品、住房和汽油價格的持續上漲，這種擔憂與日俱增。

有34%的紐約人表示，過去一年他們減少了食品方面的開支。33%的紐約人表示，他們必須借錢來支付基本生活用品。這意味著人們必須依靠貸款、信用卡或他人的幫助來支付日常帳單。

紐約生活成本高令人擔憂。超過一半的紐約人表示，不斷上漲的生活成本和通貨膨脹是他們未來一年最大的財務擔憂之一。當紐約人大部分的收入都用於支付房租、食物、帳單和交通費時，幾乎沒有剩餘的錢可以存下來。

實際上，缺乏應急儲蓄是一個全國普遍存在的問題。懷俄明州(Wyoming)的調查結果顯示，該州沒有應急資金的比例最高，達67%；西維吉尼亞州(West Virginia)緊隨其後，為62%；內布拉斯加州(Nebraska)為60%；賓州(Pennsylvania)的情況略好於紐約州，為42%。

Cashback Loans 對美國各地3000名成年人做了關於儲蓄和財務安全的調查。調查結果是基於受訪者的回答。該機構強調，這並非官方統計數據。