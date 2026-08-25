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紐約地鐵滿意度 7、L線最佳 5、D最差

記者胡聲橋／紐約報導
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就乘客滿意度而言，紐約地鐵中7號線和L線最佳，5號線和D線最差。(美聯社)
就乘客滿意度而言，紐約地鐵中7號線和L線最佳，5號線和D線最差。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)最近對約9300名乘客進行了滿意度調查發現，眾多華人乘客乘坐的7號線(途經曼哈頓皇后區)和L線(途經曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林))是紐約最受好評的地鐵線路，滿意度均為72%；5號線和D線的滿意度最低，均為59%。

MTA(紐約大都會運輸署)在4、5月間對過去六個月內乘坐過地鐵的乘客調查，他們對每條線路的整體滿意度給了滿分為10分的打分。從技術層面看，因為路線獨立無干擾以及近期完成的技術升級，S線和史泰登島鐵路(SIR)的得分最高。不過，S線僅提供接駁列車服務，而史島鐵路與地鐵系統的其他線路並不直接相連。調查詢問了乘客對滿意度最重要的因素。排名前三的因素依序為：服務可靠性、免受犯罪或騷擾的安全保障以及車廂清潔度。7號線和L線在這三項指標上都取得了好成績。

MTA表示，在2025年秋季之前，地鐵的安全保障，也就是說免受犯罪或騷擾一直是乘客最關心的因素，目前乘客對安全保障的滿意度達到了自2022年(該調查開展的第一年)以來的最高水平。服務可靠性是另一項重要指標。

乘客滿意度最低的是5號線和D線。5號線連接中央車站和聯合廣場等主要車站，以及上東區、下東區和東布朗士。雖然它的許多車站與4號線重合，但乘坐4號線好不了多少，4號線的滿意度為61%，僅比5號線高出兩個百分點。實際上，乘客對5號線的快速服務給予了肯定，認為該線地鐵在工作日表現很好，不過在周末，班次有限和經常中斷的問題和突出。

D線地鐵經過曼哈頓中城和上城，然後前往布朗士區或南下康尼島，該線地鐵線路很長，乘客反映經常出現延誤，令人頭痛。MTA本身的行程時間數據顯示，2026年5月，D線列車的延誤率超過21%。不過，F線和B線的延誤率較高。

儘管紐約地鐵系統經常出現延誤和潛在的混亂，但它仍然是最經濟實惠的出行方式之一，只需三元統一票價，即可前往紐約五大區各個地方。

精華 FAQ

  • 調查顯示，7號線與L線的滿意度並列最高，兩者都達到72%。這兩條線在服務可靠性、安全感與車廂清潔等項目上，也普遍獲得較好評價。

  • 5號線與D線是這次調查中滿意度最低的兩條線，皆為59%。其中5號線在周末班次有限，D線則常被乘客抱怨延誤較多。

  • 乘客最重視的前三項因素是服務可靠性、免受犯罪或騷擾的安全保障，以及車廂清潔度。MTA指出，安全滿意度已升至自2022年調查以來最高水平。

地鐵 曼哈頓 皇后區

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