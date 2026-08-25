我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

市營雜貨店遭指不正當競爭 曼達尼市府被訴

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
代表零售商的民間團體提告曼達尼市府，指其市營平價雜貨店政策擾亂周邊零售業正常商業...
代表零售商的民間團體提告曼達尼市府，指其市營平價雜貨店政策擾亂周邊零售業正常商業競爭版圖，涉嫌構成「歧視」。圖為曼達尼在首間紐約市營平價超市的開幕式上發表演講。(圖片截自市府記者會)

民間團體「多元文化商業聯盟」(Multicultural Business Coalition, MBC)24日在紐約州高等法院曼哈頓民事庭發起訴訟，指控市長曼達尼(Zohran Mamdani)和紐約市府的「市營平價雜貨店」計畫涉嫌對小型私人零售商構成不正當競爭，並要求多項補償性措施。

根據此前的報導，曼達尼市府計畫於2027年在布朗士開設首家市營雜貨店、隨後在曼哈頓東哈林區開設另一家，並最終於2029年前在全市五區各設立一所市營平價雜貨店，店內部分食品和日常必需品將比市場價低30%。

原告方則認為，市府使用政策、財政工具及公共資金補貼的方式扶持市營超市，而其附近的私營食雜零售店利潤空間微薄，無力支撐高額折扣，因而被置於不平等的市場競爭地位。

訴狀稱，原告方並不反對向低收入者提供平價商品的政策，但市府在做出市營超市選址決策前，並未充分研究該政策對附近私營業者帶來的潛在影響、選址地點的商業飽和度及實際需求，結果導致市營超市未能出現在最需要新零售商的社區，反而落戶於商業本就很成熟的區域。

訴狀還引用沃爾瑪超市的例子，稱市營超市的30%折扣價與沃爾瑪價格相當、甚至更低，而紐約市此前長期拒絕沃爾瑪落戶，其中一個重要理由就是擔心這種能提供高折扣價的零售巨頭衝擊社區小商家。

基於上述指控，原告方引用紐約州民權法(New York Civil Rights Law)，指控市營超市政策會構成對原告及其所代表的會員的歧視，並違反州憲法中對於平等保護權的要求，並由此主張市長及市府應對此承擔民事責任。此外，原告還提出，受到市營超市影響者數以百計，因此主張將案件作為集體訴訟處理。

曼達尼當日在一場記者會上回應稱，在如此巨大的城市中，五家市營雜貨店的出現不會損害正常的市場競爭。他還說，紐約市現有一些接受政府補貼的市場，比如曼哈頓下東城的中高端賣場埃塞克斯街市場(Essex Street Market)，就沒有對附近的雜貨店造成影響。官員也表示，市營超市將不出售香菸、即食食品和彩票，而這些商品其實才是私營零售業者的主要利潤來源。

精華 FAQ

  • 民間團體「多元文化商業聯盟」在紐約州高等法院提告，主張市營平價雜貨店計畫對小型私人零售商造成不正當競爭，並要求相關補償與救濟措施。

  • 原告認為市府以政策、財政工具和公共資金補貼市營超市，使周邊私營食雜店難以承受低價競爭；而選址又未充分評估商業飽和與需求，導致競爭更不公平。

  • 曼達尼表示，5家市營雜貨店不會破壞大城市中的正常競爭，並舉受補貼的埃塞克斯街市場為例；官員也稱店內不賣香菸、即食食品和彩票，不會搶走主要利潤。

曼達尼 曼哈頓 布朗士

上一則

姪孫女突爭監護權 長者勝訴為何仍需自掏腰包

下一則

限制地方警察與ICE合作 紐約新法生效 兩郡尚未表態
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼推配送保護 亞馬遜警告漲價

曼達尼推配送保護 亞馬遜警告漲價
曼哈頓2租客提告Compass壟斷房源

曼哈頓2租客提告Compass壟斷房源
市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪

市府聯手曼哈頓地檢 打擊移民詐騙、逼遷及欠薪
市府支持商戶禁用人臉辨識 提案不限制警方及ICE

市府支持商戶禁用人臉辨識 提案不限制警方及ICE

熱門新聞

紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

2026-08-21 06:06
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342美元；四口之家則需要高達29萬1533美元，才能維持相對舒適的生活。示意圖（路透）

年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

2026-08-18 15:24
紐約房客想看隱藏房源，需向經紀付數千元。(美聯社)

經紀隱藏房源？FARE Act上路1年 紐約租客看房卻要另付數千元

2026-08-18 07:29

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請