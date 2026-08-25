市營雜貨店遭指不正當競爭 曼達尼市府被訴

代表零售商的民間團體提告曼達尼市府，指其市營平價雜貨店政策擾亂周邊零售業正常商業競爭版圖，涉嫌構成「歧視」。圖為曼達尼在首間紐約市營平價超市的開幕式上發表演講。(圖片截自市府記者會)

民間團體「多元文化商業聯盟」(Multicultural Business Coalition, MBC)24日在紐約州高等法院曼哈頓 民事庭發起訴訟，指控市長曼達尼 (Zohran Mamdani)和紐約市府的「市營平價雜貨店」計畫涉嫌對小型私人零售商構成不正當競爭，並要求多項補償性措施。

根據此前的報導，曼達尼市府計畫於2027年在布朗士 開設首家市營雜貨店、隨後在曼哈頓東哈林區開設另一家，並最終於2029年前在全市五區各設立一所市營平價雜貨店，店內部分食品和日常必需品將比市場價低30%。

原告方則認為，市府使用政策、財政工具及公共資金補貼的方式扶持市營超市，而其附近的私營食雜零售店利潤空間微薄，無力支撐高額折扣，因而被置於不平等的市場競爭地位。

訴狀稱，原告方並不反對向低收入者提供平價商品的政策，但市府在做出市營超市選址決策前，並未充分研究該政策對附近私營業者帶來的潛在影響、選址地點的商業飽和度及實際需求，結果導致市營超市未能出現在最需要新零售商的社區，反而落戶於商業本就很成熟的區域。

訴狀還引用沃爾瑪超市的例子，稱市營超市的30%折扣價與沃爾瑪價格相當、甚至更低，而紐約市此前長期拒絕沃爾瑪落戶，其中一個重要理由就是擔心這種能提供高折扣價的零售巨頭衝擊社區小商家。

基於上述指控，原告方引用紐約州民權法(New York Civil Rights Law)，指控市營超市政策會構成對原告及其所代表的會員的歧視，並違反州憲法中對於平等保護權的要求，並由此主張市長及市府應對此承擔民事責任。此外，原告還提出，受到市營超市影響者數以百計，因此主張將案件作為集體訴訟處理。

曼達尼當日在一場記者會上回應稱，在如此巨大的城市中，五家市營雜貨店的出現不會損害正常的市場競爭。他還說，紐約市現有一些接受政府補貼的市場，比如曼哈頓下東城的中高端賣場埃塞克斯街市場(Essex Street Market)，就沒有對附近的雜貨店造成影響。官員也表示，市營超市將不出售香菸、即食食品和彩票，而這些商品其實才是私營零售業者的主要利潤來源。