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罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水

記者唐典偉／紐約報導
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龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈...
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水簾。(路透)

大紐約地區20日傍晚遭遇劇烈極端天氣襲擊。國家氣象局(NWS)證實，當晚共有兩股水龍捲(Waterspouts)在海上形成後移動登陸，演變成罕見的龍捲風，先後橫掃皇后區東洛克威(Eastern Rockaways)及長島納蘇郡(Nassau County)的大西洋海灘(Atlantic Beach)地區，造成約50間小屋遭損壞或摧毀，包括當地知名海灘俱樂部，部分主幹道積水癱瘓，納蘇郡政府已緊急宣布進入緊急狀態。

氣象局報告指出，強對流天氣系統於晚間6時30分至7時之間影響紐約大都會區。氣象局曾於傍晚6時45分左右針對皇后區與納蘇郡發布龍捲風警報，呼籲民眾立即尋找避難所。

據目擊者拍攝並在社群媒體廣為流傳的影片顯示，海上巨大的水龍捲在接近海岸時快速移動並直接登陸，帶起大量沙塵與雜物飛散。氣象專家分析，這類長島地區常見的龍捲風多為初步形成的低階龍捲風(EF0至EF1級)，估計陣風時速達到65至110哩(約105至177公里)，威力足以摧毀輕型結構物。

龍捲風登陸後，受創最嚴重的區域位於長島大西洋海灘的「太陽與衝浪海灘俱樂部」(Sun and Surf Beach Club)以及「銀角海灘俱樂部」(Silver Point Beach Club)。龍捲風橫掃俱樂部園區，導致數十座度假小屋(Cabanas)與多棟建築物結構嚴重受損，大量木梁、海灘椅與碎片散落一地，場面一片狼藉。

災後當局出動了至少17支緊急醫療與救援小組趕赴現場搜救。因伍德(Inwood)消防局局長喬西亞·格林(Josiyah Green)表示，幸運的是，搜救人員確認無人被困在倒塌的小屋內，整起事故僅造成一人受輕傷，未釀成重大傷亡。俱樂部官方已隨後宣布暫停營業，直至安全評估與清理工作完成。

除了龍捲風危害外，伴隨而來的強降雨也在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。每小時一至三吋的暴雨降下，導致長島快速道路(Long Island Expressway)與布碌崙-皇后區快速道路(Brooklyn-Queens Expressway)部分路段雙向封閉，多輛汽車受困水中。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)隨後簽署命令，宣布納蘇郡進入緊急狀態，並動員緊急應變中心調配救援資源。氣象部門提醒，雖然天氣預計於21日短暫好轉，但周末仍可能有新一輪強降雨襲擊，居民應持續提高警覺。

龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為布碌...
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為布碌崙的一個地鐵站被淹。(路透)

精華 FAQ

  • 20日傍晚，大紐約地區先後出現2股水龍捲登陸，影響皇后區東洛克威與長島納蘇郡的大西洋海灘，並伴隨強降雨與積水災情。

  • 受創最重的是大西洋海灘的Sun and Surf Beach Club與Silver Point Beach Club，數十座度假小屋和多棟建築受損，現場滿地碎片與木梁。

  • 暴雨使紐約多處地鐵站淹水，Long Island Expressway與BQE部分路段封閉，多輛車受困；納蘇郡也宣布緊急狀態並調度救援資源。

皇后區 長島 地鐵

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