我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咖啡不香、常睡不好 小心大腦正慢性發炎 5大基本功逆轉

罕見水龍捲襲擊 紐約市與長島洪災 地鐵站進水

罕見水龍捲襲擊紐約 紐約市與長島洪災 地鐵站進水

記者唐典偉／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為布碌...
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為布碌崙的一個地鐵站被淹。(路透)

大紐約地區20日傍晚遭遇劇烈極端天氣襲擊。國家氣象局(NWS)證實，當晚共有兩股水龍捲(Waterspouts)在海上形成後移動登陸，演變成罕見的龍捲風，先後橫掃皇后區東洛克威(Eastern Rockaways)及長島納蘇郡(Nassau County)的大西洋海灘(Atlantic Beach)地區，造成約50間小屋遭損壞或摧毀，包括當地知名海灘俱樂部，部分主幹道積水癱瘓，納蘇郡政府已緊急宣布進入緊急狀態。

氣象局報告指出，強對流天氣系統於晚間6時30分至7時之間影響紐約大都會區。氣象局曾於傍晚6時45分左右針對皇后區與納蘇郡發布龍捲風警報，呼籲民眾立即尋找避難所。

據目擊者拍攝並在社群媒體廣為流傳的影片顯示，海上巨大的水龍捲在接近海岸時快速移動並直接登陸，帶起大量沙塵與雜物飛散。氣象專家分析，這類長島地區常見的龍捲風多為初步形成的低階龍捲風(EF0至EF1級)，估計陣風時速達到65至110哩(約105至177公里)，威力足以摧毀輕型結構物。

龍捲風登陸後，受創最嚴重的區域位於長島大西洋海灘的「太陽與衝浪海灘俱樂部」(Sun and Surf Beach Club)以及「銀角海灘俱樂部」(Silver Point Beach Club)。龍捲風橫掃俱樂部園區，導致數十座度假小屋(Cabanas)與多棟建築物結構嚴重受損，大量木梁、海灘椅與碎片散落一地，場面一片狼藉。

災後當局出動了至少17支緊急醫療與救援小組趕赴現場搜救。因伍德(Inwood)消防局局長喬西亞·格林(Josiyah Green)表示，幸運的是，搜救人員確認無人被困在倒塌的小屋內，整起事故僅造成一人受輕傷，未釀成重大傷亡。俱樂部官方已隨後宣布暫停營業，直至安全評估與清理工作完成。

除了龍捲風危害外，伴隨而來的強降雨也在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。每小時一至三吋的暴雨降下，導致長島快速道路(Long Island Expressway)與布碌崙-皇后區快速道路(Brooklyn-Queens Expressway)部分路段雙向封閉，多輛汽車受困水中。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)隨後簽署命令，宣布納蘇郡進入緊急狀態，並動員緊急應變中心調配救援資源。氣象部門提醒，雖然天氣預計於21日短暫好轉，但周末仍可能有新一輪強降雨襲擊，居民應持續提高警覺。

龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈...
龍捲風和強降雨20日傍晚在紐約市及長島多地引發嚴重積水，部分地鐵站被淹。圖為曼哈頓34街站的水帘。(路透)

精華 FAQ

  • 紐約大都會區先後遭兩股水龍捲登陸，並伴隨強對流與暴雨襲擊，導致海灘設施受損、部分道路積水封閉，地鐵站也出現進水情況。

  • 最嚴重區域在長島大西洋海灘的兩家海灘俱樂部，約50間小屋與多棟建物受損或摧毀，木梁與雜物散落滿地，現場一片狼藉。

  • 救援單位出動至少17支小組搜救，確認無人受困，僅1人輕傷；納蘇郡長已簽署緊急狀態命令，動員應變中心調配救援資源。

長島 紐約市 地鐵

上一則

紐約納蘇郡、洛克威海灘罕見出現龍捲風 50間小屋遭毀
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約納蘇郡、洛克威海灘罕見出現龍捲風 50間小屋遭毀

紐約納蘇郡、洛克威海灘罕見出現龍捲風 50間小屋遭毀
強風暴襲擊伊州、印州 逾60萬戶停電 龍捲風襲芝城南郊

強風暴襲擊伊州、印州 逾60萬戶停電 龍捲風襲芝城南郊
紐約油罐車翻覆2000加侖汽油外洩 納蘇皇后交界要道封閉

紐約油罐車翻覆2000加侖汽油外洩 納蘇皇后交界要道封閉
印州百年一遇洪水釀5死 進入緊急狀態

印州百年一遇洪水釀5死 進入緊急狀態

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒／攝影)

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

2026-08-14 15:21

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來

中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
同居才發現男友是巨嬰 調查揭3大地雷 6成美國人後悔搬進另一半家

同居才發現男友是巨嬰 調查揭3大地雷 6成美國人後悔搬進另一半家