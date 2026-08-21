紐約納蘇郡、洛克威海灘罕見出現龍捲風 50間小屋遭毀

紐約市洛克威海邊和長島納蘇郡20日罕見出現龍捲風。圖為示意圖。（取材自pexels.com@Péter Kövesi）

紐約州長島 20日晚間遭強烈雷雨襲擊，紐約市 洛克威海灘和納蘇郡罕見出現龍捲風 ，部分海灘俱樂部受損，約50間小屋遭損壞或摧毀，另有車輛因洪水受困。納蘇郡發布龍捲風警報並進入緊急狀態，相關單位持續調查龍捲風登陸情況。氣象資料顯示，風暴期間部分地區短時間降下大量雨水，長島洪水警報持續至午夜後。

▲ 影片來源：臉書＠New York City Photos（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CBS報導，20日下午6時45分至晚上7時，納蘇郡部分地區發布龍捲風警報。納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，大西洋海灘遭到疑似龍捲風襲擊，但美國國家氣象局（NWS）指出，大西洋海灘可能發生水龍捲登陸並造成破壞，仍需蒐集更多資訊及調查損失，預計於周五發布正式說明。

報導指出，現場照片顯示多個海灘俱樂部遭到破壞，其中包括Sun and Surf海灘俱樂部。因伍德消防局表示，約50間小屋受損或被摧毀，一名俱樂部員工頭部輕傷，但拒絕接受現場治療。消防官員表示，沒有民眾受困小屋，也沒有需要救援的情況。受損的海灘俱樂部及Silver Point Resort將暫時關閉，直到另行通知。布萊克曼並表示，救援人員正在協助救出因洪水受困車輛中的民眾。

▲ 影片來源：臉書＠Secret NYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

另據Greater Long Island報導，水龍捲約於下午6時45分在大西洋海灘附近登陸，隨後轉為龍捲風，以強風席捲Sun and Surf海灘俱樂部，並朝Silver Point方向移動。氣象學家薩曼莎奧格里表示，風暴之後向東移動並逐漸減弱，為長島部分地區帶來暴雨及局部洪水，可能屬低強度龍捲風，長島龍捲風通常評為EF0或EF1級，風速約每小時65至110英里。

▲ 影片來源：X平台＠Rob Schmitt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.