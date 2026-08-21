我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

瘦瘦針刺傷環衛工案件驟增 紐約市：亂丟祭重罰

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)
一名婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)

隨著GLP-1類減重藥物日益風行，紐約市清潔工人被丟棄注射針具扎傷的案例增加，紐約市清潔局(DSNY)20日宣布，將把未加蓋針筒或醫療針具混入家庭垃圾丟棄的罰款，從100元提高至250元，盼遏止民眾隨意將針頭丟進家庭垃圾中。新罰款將適用於未妥善丟棄的「受管制家庭廢棄物」，包括帶針頭的注射器等可能割傷或刺傷他人的醫療用品。

清潔局統計，今年迄今已通報57起針扎傷害案，超過2025年全年的51起。五大行政區中，布碌崙(布魯克林)案例最多，達16起，布朗士與皇后區各11起，史泰登島10起，曼哈頓9起。

清潔局稽查員針對此類違規開出的罰單，2026年亦增加至34張，相較之下，2016年至2024年間平均每年僅開出12張。

市清潔局長安德森(Gregory Anderson)呼籲民眾將用過的針頭丟入專用「銳器」容器，或其他防穿刺容器，例如洗衣精空瓶，並應密封、標示「家用銳器(home sharps)」字樣後再丟棄。

過去，遭丟棄的針頭多與非法毒品注射有關，如今隨著減重藥物普及，越來越多針頭透過這類藥物流入垃圾處理系統。清潔局新聞秘書格拉納尼(Vincent Gragnani)表示，扎傷案件驟增，與近期GLP-1注射藥物使用量上升確實有可能存在關聯。

蓋洛普5至6月調查發現，目前有11%美國成年人正在使用GLP-1類藥物減重。Trilliant Health醫療數據分析公司2022年分析紐約市34個社區理賠數據發現，全市使用率最高地區為上東城(Upper East Side)至格拉梅西(Gramercy)一帶，每萬人中有231人使用，約68%為女性，平均年齡49.6歲，約27%患有第二型糖尿病。

清潔局規定，只要針具裝在密封良好、標示清楚的容器內，任何醫院或安養院都必須接受回收。清潔局並指出，市府計畫將住宅垃圾改置於安全密閉垃圾桶，改由配備機械手臂的自動化垃圾車收運，將可降低工人扎傷風險。

精華 FAQ

  • 因為清潔工人被丟棄針具扎傷的通報明顯增加，今年迄今已達57起，超過2025年全年51起。市府希望透過把罰款從100元提高到250元，降低民眾把醫療針具隨意丟進家庭垃圾的情況。

  • 凡是未加蓋、未密封，或把帶針頭注射器等醫療針具混入家庭垃圾丟棄，都屬於違規。市府所稱的受管制家庭廢棄物，重點是可能割傷或刺傷他人的醫療用品。

  • 市清潔局建議把針頭放入專用銳器容器，或其他防穿刺容器如洗衣精空瓶，並確實密封後標示「家用銳器」。若容器密封清楚，醫院或安養院也必須接受回收。

曼哈頓 布碌崙 減重

上一則

製造假車禍 紐約市2匪持槍搶劫連3起

下一則

罕見「水龍捲」襲紐約 毀皇后區、長島50小屋 暴雨釀地鐵淹水
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛

清潔局狂開垃圾未分類罰單 議員質疑執法過猛
滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元

滅鼠新規擬上路 鼠患投訴 衛生局14天內須派員檢查 最高罰2000元
獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單
法拉盛鬧區非法水果攤販見警狂奔 棄貨脫身

法拉盛鬧區非法水果攤販見警狂奔 棄貨脫身

熱門新聞

結婚綠卡是很多移民申請綠卡的途徑。(本報檔案照)

婚姻綠卡越查越細 睡哪邊也要問…20年舊案仍會翻出

2026-08-13 19:06
紐約一名女子三年前曾短暫交往一名男子，卻在該男子離世後意外獲得他留遺囑贈大筆財產。圖為在今年的康尼島美人魚遊行活動中，一名男子向女友求婚。(美聯社)

三年前曾短暫交往 紐約女子意外獲男友留遺囑贈財產

2026-08-19 15:20
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

曼達尼中文太標準 遭質疑「AI做的」市長團隊全說了

2026-08-17 16:33
孟喬內（Luigi Mangione）周五承認槍殺聯合健康保險（UnitedHealthcare）執行長湯普森。（路透）

假扮投資人 背後開槍…他承認殺了聯合健保CEO 受害者家人：伸張正義重要一步

2026-08-14 13:21
最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

2026-08-19 07:24
約20名居民其後前往市清潔局及市議員辦公室反映，希望釐清執法標準。(記者高雲兒／攝影)

獨╱執法人員逐戶翻查？皇后區華人社區148戶都收到廚餘垃圾罰單

2026-08-14 15:21

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...