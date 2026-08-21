瘦瘦針刺傷環衛工案件驟增 紐約市：亂丟祭重罰

一名婦女為自己注射減肥藥「瘦瘦針」GLP-1。(路透)

隨著GLP-1類減重 藥物日益風行，紐約市清潔工人被丟棄注射針具扎傷的案例增加，紐約市清潔局(DSNY)20日宣布，將把未加蓋針筒或醫療針具混入家庭垃圾丟棄的罰款，從100元提高至250元，盼遏止民眾隨意將針頭丟進家庭垃圾中。新罰款將適用於未妥善丟棄的「受管制家庭廢棄物」，包括帶針頭的注射器等可能割傷或刺傷他人的醫療用品。

清潔局統計，今年迄今已通報57起針扎傷害案，超過2025年全年的51起。五大行政區中，布碌崙 (布魯克林)案例最多，達16起，布朗士與皇后區各11起，史泰登島10起，曼哈頓 9起。

清潔局稽查員針對此類違規開出的罰單，2026年亦增加至34張，相較之下，2016年至2024年間平均每年僅開出12張。

市清潔局長安德森(Gregory Anderson)呼籲民眾將用過的針頭丟入專用「銳器」容器，或其他防穿刺容器，例如洗衣精空瓶，並應密封、標示「家用銳器(home sharps)」字樣後再丟棄。

過去，遭丟棄的針頭多與非法毒品注射有關，如今隨著減重藥物普及，越來越多針頭透過這類藥物流入垃圾處理系統。清潔局新聞秘書格拉納尼(Vincent Gragnani)表示，扎傷案件驟增，與近期GLP-1注射藥物使用量上升確實有可能存在關聯。

蓋洛普5至6月調查發現，目前有11%美國成年人正在使用GLP-1類藥物減重。Trilliant Health醫療數據分析公司2022年分析紐約市34個社區理賠數據發現，全市使用率最高地區為上東城(Upper East Side)至格拉梅西(Gramercy)一帶，每萬人中有231人使用，約68%為女性，平均年齡49.6歲，約27%患有第二型糖尿病。

清潔局規定，只要針具裝在密封良好、標示清楚的容器內，任何醫院或安養院都必須接受回收。清潔局並指出，市府計畫將住宅垃圾改置於安全密閉垃圾桶，改由配備機械手臂的自動化垃圾車收運，將可降低工人扎傷風險。