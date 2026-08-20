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州檢察長調查下東城警員擊斃華人陳偉案 執法錄像待公開

記者劉梓祁／紐約報導
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紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室19日宣布，特別調查辦公室...
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室19日宣布，特別調查辦公室(Office of Special Investigation)已就市警16日在下東城開槍擊斃54歲華人陳偉案展開調查。(NYPD提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室19日宣布，特別調查辦公室(Office of Special Investigation)已就市警16日在曼哈頓下東城開槍擊斃54歲華人男子陳偉(Wei Chan，音譯)一案展開調查；市府此前承諾公開警員隨身攝影機錄像，但截至19日傍晚仍未發布

州檢察長辦公室表示，市警16日接獲襲擊報案後，前往下東城律勞街(Ludlow Street)一棟樓宇。警員沿樓梯上樓時，遇到陳偉持一把菜刀迎面走下；警方說，警員要求他放下菜刀，但他沒有依從，警員隨即開槍將其擊中。男子送院後宣告不治，現場檢獲一把菜刀。

市警當晚初步簡報稱，案件約於下午4時發生於律勞街126號。警員進入樓宇後看到樓梯間有血跡，沿途上樓調查；曼哈頓南區警署助理總警司埃格(Melissa Eger)表示，警員曾多次要求陳偉露出雙手並放下武器，但他仍持刀向警員方向前進。他隨後被警方擊斃。「紐約每日新聞報」(New York Daily News)引述警方消息來源說，三名警員共開了九槍。

警方其後在二樓發現死者75歲父親頭部受傷，將其送往表維醫院治療，當時情況穩定。警方初步認為，父親在警員抵達前遭兒子所傷。市警還指出，陳偉沒有已知刑事紀錄，但曾有精神健康相關紀錄。

州「行政法」規定，凡警員或其他執法人員的行為或疏忽可能造成平民死亡，特別調查辦公室均須評估並在符合條件時展開調查。州檢察長辦公室強調，目前公布的案情仍屬初步資料，可能隨調查進展而改變；啟動調查也不代表已認定開槍警員違法。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)事發後表示，市警將進行內部調查，並會公開隨身攝影機錄像。市府今年3月把相關做法正式納入規定，要求市警在警員開槍擊中民眾，或使用武力造成重傷、死亡的重大事件中，於30個日曆日內公開錄像。

精華 FAQ

  • 依州法規定，若執法人員行為或疏忽可能造成平民死亡，特別調查辦公室必須評估是否啟動調查；本案涉及民眾死亡，已符合介入條件。

  • 警方表示，警員進入下東城大樓後，見陳偉持菜刀從樓梯走下，並多次要求他放下武器及露出雙手，但他未配合，最終遭開槍擊中身亡。

  • 市長表示將公開警員隨身攝影機錄像，且今年3月已規定重大警力事件須在30個日曆日內公開；但截至19日傍晚，相關錄像仍未發布。

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