DMV電腦系統升級 紐約州駕駛外州罰單沒繳 換新駕照恐被拒

紐約州車輛管理廳(DMV)升級了電腦系統並聯網，駕車人在外州所吃的一張久遠的罰單都可能導致駕照無法更新。圖為民眾在車輛管理廳排隊。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州DMV升級聯網系統，外州舊罰單也會被查出。

紐約州DMV升級聯網系統，外州舊罰單也會被查出。 重點二： 未繳交通違規若有紀錄，更新或轉入駕照可能遭拒。

未繳交通違規若有紀錄，更新或轉入駕照可能遭拒。 重點三：已有居民因1989年羅德島罰單，辦照時被系統攔下。

有多年未繳的交通罰單 ？有遺忘多時的違規紀錄？即使這些罰單是在幾十年前，或是在外州開出，你也可能被追責。由於紐約州 車輛管理廳(DMV)，升級了電腦系統並聯網，這些發黃的罰單正成為紐約州部分居民更新駕照時的「攔路虎」。

據新聞日報(Newsday)報導，對於紐約州的駕車人來說，這算是一次「舊帳清算」；此前，麻州 、伊利諾州和新澤西州等地的駕車人也經歷過類似情況，當時這些州啟用了能夠調取包括外州紀錄在內的舊檔案的新系統。

「紐約州DMV採用的新系統正在接入來自其他州的信息，」雪城(Syracuse)地區麥迪遜郡(Madison County)書記官凱維爾(Michael Keville)在社媒臉書(Facebook)視頻中發文提醒駕車人。

凱維爾像紐約州北部其他一些郡的書記官一樣，同時擔任DMV的代理人。他說，曾有一位居民來補辦駕照，卻被電腦系統拒絕，原因經查竟是一張1989年的未繳交通罰單。

紐約州DMV發言人麥克盧爾(Walter McClure)表示，這一系統隸屬於國家公路交通安全管理局(NHTSA)的「全國駕駛員登記系統」(National Driver Register)。該局也負責營運「問題駕駛員指向系統」(Problem Driver Pointer System)。所有州都參與其中，該登記系統也包含駕照被吊銷者的資訊。

麥克盧爾說：「任何來自外州的未決違規紀錄，都必須由當事人與該州解決後，我們才能繼續辦理駕照更新手續。」

東北港(East Northport)居民韋斯(David Weiss)表示，他的一張39年前在羅德島州(Rhode Island)所吃的罰單，現在導致他無法更新駕照。

他說，「我願意支付任何未繳罰單，也願意配合做任何事，但眼下在羅德島州撤銷對我的違規紀錄之前，紐約州方面無能為力」。韋斯是新聞日報記者的父親，他說他的駕照將在19日到期，目前仍在等待羅德島州DMV回覆他的諮詢。

不過，美國汽車協會東北分會(AAA Northeast)發言人辛克萊(Robert Sinclair Jr.)表示，這項升級發生在今年稍早，屬於記分系統升級的一部分，旨在「確保某些違規行為的記分分值更高」。辛克萊指出，該電腦系統接收來自全國各地的資訊。

他說，「把罰單交了吧。如果你收到罰單，最好妥善處理。逃是逃不掉的。一旦有了違規紀錄，就必須處理」。

據報導，假若系統發出提示，DMV就可能會因當事人很久以前的違規行為，而拒絕為其續辦駕照、拒絕辦理外州駕照轉入，或採取其他限制措施。