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華埠老人收紅藍卡謊報單 疑身分遭竊 孫女發現有問題…

記者許君達／紐約報導
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一名住在華埠的99歲老人收到的紅藍卡半年報銷紀錄通知書中，九次就診報銷中，僅兩次...
一名住在華埠的99歲老人收到的紅藍卡半年報銷紀錄通知書中，九次就診報銷中，僅兩次真實存在，另有七次為可疑紀錄。(通知單原件由老人親屬提供，記者許君達翻攝)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華埠99歲老人收到紅藍卡報銷單，七筆紀錄與就診不符。
  • 重點二：孫女發現多筆來自同一醫生診所，懷疑祖母身分遭盜用。
  • 重點三：專家建議先查轉診與社安局誤報，再保留證據通報反欺詐。

一名居住在曼哈頓華埠的老人日前收到最新的「紅藍卡」(Medicare)報銷通知，發現其中至少有七筆保費報銷與就診情形不匹配，親屬懷疑老人遭遇了身分盜竊。

據不願具名的當事老人孫女說，她近日在探望99歲的祖母時，祖母交給她一份紅藍卡通知，上面羅列了共九筆以老人名義完成的保險報銷，最早一筆發生在去年10月11日、最後一筆在今年6月23日。然而除兩筆報銷紀錄與老人就診吻合外，其他七筆均來自老人未看過的同一醫生名下的診所。

據當事人提供的通知單原件，第一次可疑紀錄發生於一間名為West 49th Street Medical Pra的診所，診療項目為「年度健康檢查」；此後，從2025年12月至2026年6月間的六次可疑紀錄，則均發生在名為Valmond Medical PLLC的診所，診療項目均為「慢性病護理」，每次診療的報銷金額從88元至310元不等，報銷後「患者」所需自付的金額均為零。

老人孫女說，她的祖母現年99歲，既不會英語也不會國語，平日固定在華埠向提供台山話服務的家庭醫生求診，而且所有看診都由她協助預約，所以她對老人的就診紀錄非常熟悉。她對上述兩間診所毫無印象，在詢問老人的家庭醫生後，也獲知對方從未將患者轉診至這些地方。發現問題後，她嘗試用Google搜索兩家醫療機構，結果發現醫生為同一人。隨後，她按照通知單上提供的聯絡方式向紅藍卡主管機構詢問，還得知在第一筆報銷中，可疑診所曾嘗試申請了三次，才獲通過。

根據上述疑點，老人的孫女認為她祖母的身分和醫療保障信息可能被人盜取並用於騙保。

富康醫療(VNS Health)華埠社區中心的文先生表示，紅藍卡報銷通常需要多次確認申請者的身分，不法者盜取患者身分的難度並不小。在確認真的遭遇身分盜竊前，患者本人或親屬可先嘗試以下幾個步驟排除其他可能性。

首先可聯絡家庭醫生和提出報銷的診所，以確認患者是否有轉診紀錄。如果像這名老人一樣並未發生轉診，下一步最好前往或致電社安局(SSA)，查詢是否存在因系統錯誤而發生的誤報。美國社安系統比較老舊，部分紀錄被錯誤標記到同名同姓者名下的情況曾經出現過。

文先生表示，若上述可能性被排除，則身分盜竊的可能性較大，當事人要保留好證據，盡快向社安局的反欺詐部門報告。亞美醫師協會(CAIPA)公共關係部副總裁黃雪莉表示，近來確有大型保險公司的客戶數據洩露事件發生，但每個個案情況均不相同，當事人最好盡快攜帶證據前往專業保險服務商諮詢。

老人的孫女表示，由於她全權代理祖母的就醫事宜，因此對於異常情況比較清楚，但很多家庭的老人也許是由很多子女照顧，資訊溝通難免不暢。在紐約的華人社區，像她祖母這樣的老人很多，但若其他家庭遇到了像她一樣的情形，子女們甚至都很難發現這樣的問題。

精華 FAQ

  • 因為她收到的紅藍卡報銷通知中，有9筆紀錄裡至少7筆與實際就診情況不符，且多數出自她從未去過的同一名醫生診所，讓家屬懷疑有人盜用她的醫療資訊。

  • 她探望99歲祖母時看到報銷單，逐筆核對後發現只有2筆與看診吻合，其餘7筆都不是祖母去過的診所。她再向家庭醫生求證，確認對方也未安排轉診。

  • 專家建議先聯絡家庭醫生與可疑診所，確認是否有轉診紀錄；若無，再向社安局查詢是否為系統誤報。若排除這些可能，便應保留證據並盡快向反欺詐部門報告。

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