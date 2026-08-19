新研究：紐約1家4口年收30萬 才過得舒適

研究估算，紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342元，四口之家則需要高達29萬1533元，才能維持相對舒適的生活。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： SmartAsset研究指出，紐約州與新澤西州生活成本高昂，四口家庭年收入須接近30萬美元才能維持相對舒適生活。

一份8月發布的報告指出，想在這座「大蘋果」及其周邊社區安居，並不是一件便宜的事。紐約州 與新澤西州 雙雙名列全美生活舒適成本最高的五個州。其中，紐約州排名第四，僅次於夏威夷、麻塞諸塞州和加州 。研究估算，紐約州的單身人士每年至少需要賺取12萬4342元，四口之家則需要高達29萬1533元，才能維持相對舒適的生活。

新澤西州的情況同樣不容樂觀，排名全美第五。當地單身人士每年需要賺取約11萬3776元，而有至少兩名孩子的夫妻，年收入更需要達到29萬5110元。

金融科技公司「智慧資產」（SmartAsset）的研究人員在報告中指出，隨著住房、食品、交通以及其他生活必需品的成本持續給家庭預算帶來壓力，在美國許多地區，擁有六位數年薪已不再能保證經濟上的舒適生活。

為了估算美國50個州的家庭主要收入來源者需要賺取多少錢才能過上舒適生活，研究人員採用了麻省理工學院2026年的「生活工資計算器」。在此基礎上，分析師再根據「50／30／20」理財法則對數據進行調整。按照這套常見的預算分配方式，稅後收入的50%用於生活必需品、30%用於休閒娛樂，另外20%則用於儲蓄。

研究發現，紐約州有孩子的已婚夫妻，每年必須賺取遠超過20萬元，才能同時負擔住房、水電、日常生活、娛樂以及退休儲蓄等支出。最終得出的數字，代表一個人在各州想要過上相對舒適生活所需的年度稅前年收入。

在生活成本持續上升的背景下，紐約市及其周邊地區對居民收入的高要求，其實並不令人意外。當地租金已經超過6600元，食品價格持續上漲。紐約市近期甚至被評為「全美最不適合單身人士生活的地方」之一。

報告指出，過去一年，紐約單身人士所需的收入門檻上升了8.4%，增幅位居全美第二；新澤西州單身人士所需的收入則上升了4.4%。

值得注意的是，自2025年以來，全美僅有六個州的單身人士所需最低收入有所下降，分別是田納西州、馬里蘭州、路易斯安那州、北卡羅來納州、密西西比州和德州。