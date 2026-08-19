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96萬房主身分遭洩…市議會第2居所稅聽證會 市府缺席

記者許君達／紐約報導
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市府官員以「訴訟尚在進行中」為由，拒絕出席聽證會，僅由財政局長李真以書面證詞的方...
市府官員以「訴訟尚在進行中」為由，拒絕出席聽證會，僅由財政局長李真以書面證詞的方式針對「96萬名單」的質疑予以回應，但遭多名議員抨擊，指其逃避更詳細的現場質詢。(記者許君達╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市第二居所稅聽證會上，市府因訴訟為由未出席，並因公布近96萬房產業主名單而遭批評資訊外洩與程序爭議。

紐約市議會18日召開監督聽證會，針對市府在執行「第二居所稅」(Pied-à-Terre Tax)政策時引發的爭議聽取各方意見。不過，被要求接受質詢的市府官員以「訴訟正在進行中」為由，拒絕出席聽證會，僅由市財政局長李真(Richard Lee)提交了一份書面證詞以回應質疑。

根據紐約州今年5月簽署生效的新法，紐約市的「第二居所稅」被開綠燈，旨在對在紐約市內擁有高價值度假型房產、平時卻不在此居住的業主徵收附加稅。

市議會財政委員會和政府運作、州及聯邦立法委員會聯合發布的文件指出，在徵稅的準備階段，市府公布了一份擁有近96萬處房產及其業主個人資訊的名單，卻並未主動向州稅務當局索取這些業主的納稅資料以確定應稅範圍。事實上，名單上僅有約1萬7000名業主最後收到了成為潛在徵稅對象的通知。

文件指出，這種數字差異導致部分業主認為這樣一份名單對於有產者的羞辱意味大於實質徵稅功能。而在收到通知的業主中，一些人表示他們一直在紐約市長住，不該屬於被徵稅對象，但市府的通知要求他們提交相關證據以申請豁免，而這種「在有罪推定之下被迫自證清白」則有反法治精神之嫌。

在這些混亂之中，三名業主8月初提告，要求法庭暫時叫停市府的操作，案件隨後又被上訴法院推翻，裁決市府可繼續「第二居所稅」的前置工作。市議會表示，針對上述問題，兩委員會特召開監督聽證會，要求市府官員說明情況，並接受公眾和民代的質詢，但被以缺席的方式回應。

李真在證詞中表示，紐約市的房產估值名冊原本是行政當局依照州法和市憲章要求而為之，以便業主根據這一權威公開資訊評估自己的潛在稅負，此舉已執行了100多年，並非本屆市府獨創。

通常，財政局每年1月會公布下一財年度的暫定估值名冊，並接受業主提出的異議，經重新調查調整後，與5月底財年結束前公布正式名冊，今年的操作亦如此。然而「第二居所稅」的立法在正式名冊公布後才生效，因此，本次公布的96萬個名單是基於上述正式名冊的一份補充名冊，它本身並不決定誰應負擔「第二居所稅」。

此外，收到通知的1萬7000名業主也並不一定最終就是應稅人群，而是代表市府暫時無法準確掌握這些業主的居住情況，需要他們提供更充足的材料，以證明他們有資格豁免繳稅，而證明方式也並不複雜，比如直接提交駕照即可。

不過，參與聽證的地產從業者Jason Haber表示，此前的估值名冊均為可供「被動性查詢」的檔案性資料，要逐一蒐集幾乎不可能，而本次的96萬名單則是一次性將所有業主的名單打包奉上，對於從事詐騙、身分盜竊或心存惡意者來說，簡直是「大禮包」。

他說，他在得到名單後，僅用了兩小時就做出一個能被用於精準篩選詐騙對象的應用程式。一名合作公寓業主則進一步指責，市府此舉頗似威脅，向業主們傳達了一種「我們知道你是誰、知道你的房子值多少錢，也有能力讓這些資訊曝光」的意味。

現場多名市議員抨擊市府的缺席，稱此舉使他們準備的大量具體問題無法得到現場答覆。市議長朱曼寧(Julie Menin)亦表示，不認可市府方面「訴訟迴避」的說辭。她指出，往屆市府在訴訟進行的同時接受市議會質詢的例子並不罕見。

紐約市議會就「第二居所稅」前期執行過程中出現的亂象舉行監督聽證會。市府此前公布了...
紐約市議會就「第二居所稅」前期執行過程中出現的亂象舉行監督聽證會。市府此前公布了一份擁有近96萬個高估值物業及其業主個人資訊的名單，曾引發廣泛質疑。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 核心爭議在於市府公布近96萬名房產業主資料，卻只通知約1萬7000人可能納稅，外界質疑範圍過寬、程序不透明，且可能迫使居民自證清白。

  • 市府官員以相關訴訟仍在進行中為由拒絕出席，只由財政局長李真提交書面證詞，主張名冊公布符合州法與市憲章的既有做法。

  • 地產從業者指出，這份一次性打包公開的名單比過去可被動查詢的資料更容易被濫用，可能成為詐騙、身分盜竊或惡意鎖定房主的工具。

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