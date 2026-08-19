全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

最新全美最佳高中排名出爐，紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名不佳。(路透)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)18日公布2026至2027年度全美最佳高中排名，近1萬8000所公立高中上榜。田納西州 Central Magnet School拿下全美第一；紐約市及長島 多所高中在紐約州 排名靠前，但全國排名差強人意；長島有13所高中躋身紐約州前50名。

「美新」公布 部分特殊高中全美排名跌出2000名

今年全美前三名分別是田納西州Central Magnet School、印第安納州Signature School及賓州Julia R. Masterman Secondary School。排名主要衡量學生的大學準備程度、州考表現、弱勢學生表現、進階課程廣度及畢業率等六項指標。

紐約市今年的排名則出現明顯變化。布碌崙（布魯克林）拉丁學校(Brooklyn Latin School)排名全美第73，成為全州排名最高的公立高中。過去經常名列前茅的特殊高中，包括史岱文森高中(Stuyvesant High School)、皇后科學高中(Queens High School for the Sciences at York College)及布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，今年全美排名均跌至2000名以外。

長島今年共有13所高中進入紐約州前50名。洛克維爾中心(Rockville Centre)的南邊高中(South Side High School)排名全州第八，為長島之首；長島另有22所高中進入全州前100名，其中納蘇郡13所、蘇福克郡九所。

華人家庭較熟悉的幾個學區同樣上榜。傑里科高中(Jericho Senior High School)排名全州第41，大頸南高中(Great Neck South High School)第43，花園市高中(Garden City High School)第48；西賽高中(Syosset Senior High School)及曼哈塞中學(Manhasset Secondary School)則分列第54及55。

評比資料有變 不少紐約傳統名校排名明顯後移

不過，今年不少紐約傳統名校的排名明顯後移，與評比資料的變化有關。紐約州教育廳今年未授權College Board向U.S. News提供AP課程資料，使原本同時參考AP及國際文憑(IB)成績的兩項大學準備度指標，在紐約州只能依IB資料計算。

這項變化對以AP課程為主的學校影響尤其明顯。傑里科高中由去年的全州第九降至今年第41，大頸南也由第23降至第43；紐約市多所特殊高中同樣大幅下滑。因此，今年的名次變化不能直接解讀為學校教學表現下降，與往年排名比較時也須留意評比資料的差異。