全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名
「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)18日公布2026至2027年度全美最佳高中排名，近1萬8000所公立高中上榜。田納西州Central Magnet School拿下全美第一；紐約市及長島多所高中在紐約州排名靠前，但全國排名差強人意；長島有13所高中躋身紐約州前50名。
「美新」公布 部分特殊高中全美排名跌出2000名
今年全美前三名分別是田納西州Central Magnet School、印第安納州Signature School及賓州Julia R. Masterman Secondary School。排名主要衡量學生的大學準備程度、州考表現、弱勢學生表現、進階課程廣度及畢業率等六項指標。
紐約市今年的排名則出現明顯變化。布碌崙（布魯克林）拉丁學校(Brooklyn Latin School)排名全美第73，成為全州排名最高的公立高中。過去經常名列前茅的特殊高中，包括史岱文森高中(Stuyvesant High School)、皇后科學高中(Queens High School for the Sciences at York College)及布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，今年全美排名均跌至2000名以外。
長島今年共有13所高中進入紐約州前50名。洛克維爾中心(Rockville Centre)的南邊高中(South Side High School)排名全州第八，為長島之首；長島另有22所高中進入全州前100名，其中納蘇郡13所、蘇福克郡九所。
華人家庭較熟悉的幾個學區同樣上榜。傑里科高中(Jericho Senior High School)排名全州第41，大頸南高中(Great Neck South High School)第43，花園市高中(Garden City High School)第48；西賽高中(Syosset Senior High School)及曼哈塞中學(Manhasset Secondary School)則分列第54及55。
評比資料有變 不少紐約傳統名校排名明顯後移
不過，今年不少紐約傳統名校的排名明顯後移，與評比資料的變化有關。紐約州教育廳今年未授權College Board向U.S. News提供AP課程資料，使原本同時參考AP及國際文憑(IB)成績的兩項大學準備度指標，在紐約州只能依IB資料計算。
這項變化對以AP課程為主的學校影響尤其明顯。傑里科高中由去年的全州第九降至今年第41，大頸南也由第23降至第43；紐約市多所特殊高中同樣大幅下滑。因此，今年的名次變化不能直接解讀為學校教學表現下降，與往年排名比較時也須留意評比資料的差異。
前3名依序為田納西州的Central Magnet School、印第安納州的Signature School，以及賓州的Julia R. Masterman Secondary School，顯示各州公立高中競爭依然激烈。 長島今年共有13所高中進入紐約州前50名，其中洛克維爾中心的South Side High School排名全州第8，為長島最佳；另有22校進入前100名。 主因是紐約州教育廳未授權College Board提供AP資料，導致U.S. News無法以AP成績計算相關大學準備度指標，對以AP課程為主的學校影響特別大。
精華 FAQ
前3名依序為田納西州的Central Magnet School、印第安納州的Signature School，以及賓州的Julia R. Masterman Secondary School，顯示各州公立高中競爭依然激烈。
長島今年共有13所高中進入紐約州前50名，其中洛克維爾中心的South Side High School排名全州第8，為長島最佳；另有22校進入前100名。
主因是紐約州教育廳未授權College Board提供AP資料，導致U.S. News無法以AP成績計算相關大學準備度指標，對以AP課程為主的學校影響特別大。
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