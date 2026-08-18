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曼達尼說中文太標準遭質疑「AI做的」 市府團隊反駁

編譯馬雯婷／綜合報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在市府宣傳影片中講普通話，引起熱議...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在市府宣傳影片中講普通話，引起熱議。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼達尼中文宣傳影片遭質疑可能經AI修飾。
  • 重點二：市府發言人強調影片非AI，應是事前反覆練習。
  • 重點三：網友與華裔議員普遍肯定發音，仍有些語言錯誤。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)近日遭到部分批評者質疑，指他在市府宣傳影片中疑似使用人工智慧(AI)，「偽裝」自己能流利說中文和孟加拉語。不過，曼達尼的團隊斷然否認相關指控，強調影片並未使用 AI。

據紐約郵報報導，這兩支影片於上周發布，目的是宣傳紐約市向高中生免費提供2000張百老匯演出門票的活動。其中一支影片中，曼達尼坐在辦公桌前，面對鏡頭以中文連續講述約41秒。部分中文母語人士稱讚他的發音相當準確，但也有人認為，他的中文語速偏慢、表達略顯生硬，因此開始質疑影片是否經過 AI 處理。

「這不是AI。」曼達尼的新聞發言人卡維洛(Joe Calvello)16日在社媒X平台上回應相關質疑時表示。

曼達尼生於烏干達，在紐約長大。他在競選市長期間，就因能夠以選民的母語與不同族群溝通而受關注，他可以說阿拉伯語、印地語和烏都語等。

不過，他此次展示了不錯的中文能力。他的宣傳影片主要用於推廣市府與劇場發展基金會(Theater Development Fund)提供的免費百老匯門票活動。

曼達尼的一名發言人對「紐約時報」表示，曼達尼就讀布朗士科學高中(Bronx High School of Science)時曾學習普通話，並於2010年畢業。不過，發言人指出，他此後便未再正式學習或使用這門語言。

對於曼達尼在X上發布的中文影片，不少中文母語人士都對他的發音給予正面評價，但也有人猜測影片可能經過 AI 輔助，或者認為他只是事前作了大量練習。

一名網友表示，「他其實不懂中文，但看起來很努力地把這段短講稿練熟了」。

皇后區華裔市議員黃友興(Phil Wong)也對此表示認同。他17日受訪時說，「聽起來是準確的。應該是練了很多次」。

另一名中文使用者在X上評論，「他的發音非常準確，只是節奏稍微有點生硬。這已經非常令人印象深刻了。」

還有網友稱讚曼達尼的表現，認為對一名非母語人士而言，他的中文已經相當不錯。不過，也有網友指出，曼達尼的中文仍存在一些語言上的錯誤。例如，他說的是「我不知道普通話(I don’t know Mandarin)」，使用的是表示「知道某個事實」的know。若要表達「不會說普通話」，更自然的說法應是「我不會說普通話(I cannot speak Mandarin)」。

另有一些網友懷疑影片可能利用AI修飾語音或改善流暢度。一名持懷疑態度的X用戶寫道，「大家都這麼相信，彷彿這不是AI一樣」。

根據紐約市府統計，約有33萬名紐約人在家中以中文作為主要語言。

除了中文以外，曼達尼還發布了另一支幾乎相同的宣傳影片，這次改用孟加拉語(Bangla/Bengali)。

精華 FAQ

  • 因為他在影片中能以中文連續講約41秒，發音相當準確，卻也顯得語速偏慢、節奏生硬，讓部分觀眾懷疑是否經過AI輔助或修飾。

  • 曼達尼的新聞發言人明確在社媒X上表示「這不是AI」，並說明他在布朗士科學高中曾學過普通話，只是畢業後就未再正式學習或使用。

  • 不少中文母語人士稱讚他的發音準確，也有人認為他只是把短講稿反覆練熟；但網友指出仍有用詞錯誤，整體被視為對非母語者相當出色。

曼達尼 紐約市 百老匯

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