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經紀隱藏房源？FARE Act上路1年 紐約租客看房卻要另付數千元

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約房客想看隱藏房源，需向經紀付數千元。(美聯社)
紐約房客想看隱藏房源，需向經紀付數千元。(美聯社)

紐約市從去年開始實施「公平代理費法」(FARE Act)，禁止房東將租房經紀費轉嫁給租客。然而，法規實施一年後，紐約租屋市場卻出現了新的「付費門檻」，部分租客開始支付數千元給經紀，只是為了看到未公開的出租房源。

29歲的廣告業者戴伊(Alexandra Dye)就是其中之一。她一開始透過StreetEasy詢問一套布碌崙(布魯克林)熱門地段的兩臥公寓，經紀告知該公寓已經租出，但表示她若同意在找到房子後支付至少一個月租金的經紀費，便可以帶她看其他房源。戴伊已經找了兩個月房子，有過假房源和房東臨時反悔等折磨人的經歷，精疲力竭的戴伊接受條件，並支付了4000多元經紀費，換來一套租金約為市場價六折的公寓。

戴伊表示，自己確實租了一套非常划算的公寓，但仍感覺「有點被占便宜」，並認為目前市場上有不少房源似乎被經紀或房東「藏」了起來。

FARE Act去年6月生效前，紐約許多租客通常需要支付相當於一個月租金的經紀費，房東聘請的經紀也需要房客付經紀費。新法實施後，原則上由聘請經紀的一方支付費用。根據紐約租屋平台Openigloo的數據，支付經紀費的租客比率已由31%下降至15%。

然而，公開市場上的房源明顯減少。根據評估公司Miller Samuel Inc.和「The Real Deal」的數據，自新法規生效後，紐約市今年每月的出租房庫存都低於去年同期，今年6月比去年下降了31%；通常情況下，6月的庫存都會比去年同期增加約5.9%。

部分房東選擇直接出租，藉此省下經紀費及廣告費；一些經紀則開始建立「場外房源」網絡，把尚未公開的公寓作為吸引客戶付費的資源。部分經紀甚至透過社交媒體展示未公開房源，向願意支付經紀費的租客提供更多選擇。

分析人士指出，FARE Act確實降低了被迫支付經紀費的租客比率，但也可能造成部分房源轉入「地下市場」，令公開市場的競爭更加激烈。今年夏天，租金飆升至歷史新高，而公開出租的房源卻大幅減少，導致僅有的幾套公寓競爭異常激烈。公開房源的出租速度已由平均13天縮短至約8天；曼哈頓今年6月更有超過四分之一的公寓在競價後成交。

對租客而言，FARE Act帶來的究竟是更公平的租屋市場，還是一個「不用付經紀費，但更難找到房子」的新市場，仍有待觀察。

精華 FAQ

  • 根據文中引用的Openigloo數據，支付經紀費的租客比率已由31%降至15%，顯示新法確實減少了租客被迫負擔經紀費的情況。

  • 因為部分經紀掌握未公開的「場外房源」，會要求租客先支付經紀費，才願意提供更多看房機會，等於形成新的付費門檻。

  • 公開房源明顯減少，6月庫存比去年同期下降31%，租金又創新高，導致少量房源競爭激烈，甚至出現更多競價成交情況。

租客 布碌崙 紐約市

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