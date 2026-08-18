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紐約公校發放「學生OMNY卡」 每天免費搭4次地鐵和公車

記者鄭怡嫣／紐約報導
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紐約市公立學校即將發放新學年的「學生 OMNY 卡」(Student OMNY ...
紐約市公立學校即將發放新學年的「學生 OMNY 卡」(Student OMNY cards)，持卡人每天可免費搭乘四次地鐵和市內公車，即使周末、暑假和學校假期也不例外。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市公校將發放新學年學生OMNY卡，供通勤使用。
  • 重點二：持卡學生每天可免費搭乘4次地鐵與市內公車。
  • 重點三：OMNY卡全年可用，含周末、假期與暑假，並可轉乘。

新學期開學日臨近，家長們都在積極為開學日做準備。對於需要安排學生通勤的家庭，紐約市公立學校即將發放新學年的「學生OMNY卡」(Student OMNY cards)，持卡人每天可免費搭乘四次地鐵和市內公車，即使周末、暑假和學校假期也不例外。

學生OMNY卡的有效期限涵蓋整個學年及暑假。由於紐約市教育局今年的開學日期有所調整，紐約市的學生距離開學還有將近一個月時間，這意味著他們還有充足的時間享受最後的暑假時光。但對於學生們來說，暑假總是轉瞬即逝，他們現在就得開始考慮新學年的事情了。

與舊版學生地鐵卡不同，OMNY卡還提供更多優惠，使其用途遠不止於傳統的上學、放學通勤。學生每天可以使用該卡四次，每周七天，全年無休，甚至包括周末、假日和暑假。這意味著學生既可用同一張卡去學校上課，也可以在周六下午用這張卡穿過市區。學生OMNY卡也可用於乘坐史泰登島鐵路(Staten Island Railway)、羅斯福島纜車(Roosevelt Tram)以及哈德遜鐵路連接線(Hudson Rail Link)。對於一個出遊本身就充滿樂趣的城市來說，這實在太方便了。

學生OMNY卡每天提供四次免費乘車機會，以及轉乘服務。對於需要在五個行政區之間長途通勤的學生來說，這至關重要。例如，先搭乘地鐵，再換乘符合條件的公車，無需額外付費。而且由於這張卡每周七天都可使用，學生不會遇到周五下午過後交通卡突然失效的情況。

學生OMNY卡由紐約市公立學校發放，而不是由 MTA 直接發放，有效期持續至下一學年。學生和家長無需前往地鐵站申請。若學生符合資格，學校會負責發放，家長可以聯絡學校的家長協調員諮詢有關辦卡的事宜。

如果學生OMNY卡遺失、被竊或損壞，學生應盡快通知學校。學校可以停用舊卡並提供新卡。而對於學校批准的活動，還有一項有用的規定：學生可以根據需要申請額外的兩張 OMNY 卡。

如果學生 OMNY卡刷卡後無法使用，學生可以先向車站工作人員或公車司機尋求協助。若問題仍未解決，則應將卡片交回學校更換新卡。

精華 FAQ

  • 學生OMNY卡每天提供4次免費乘車機會，可搭乘地鐵與市內公車，並支援符合條件的轉乘服務，方便學生往返學校與日常活動使用。

  • 不是，學生OMNY卡可在每周7天使用，全年有效，包含周末、學校假期與暑假，不會因放假而失去搭乘權益。

  • 若卡片遺失、被竊或損壞，應盡快通知學校，由校方停用舊卡並補發新卡；若刷卡失敗，可先請站務員或司機協助，仍未解決則交回學校更換。

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